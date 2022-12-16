盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.79%報77.5元，成交23,877張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.79%，16日11:43報77.5元，成交23,877張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

萬海(2615-TW)近5日股價上漲5.69%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.75%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,677 張
  • 外資買賣超：+2,576 張
  • 投信買賣超：+151 張
  • 自營商買賣超：+950 張
  • 融資增減：-581 張
  • 融券增減：-74 張

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