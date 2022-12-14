盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價大漲至527.0元，漲幅達7.11%

矽力-KY(6415-TW)14日12:19股價上漲35元，報527.0元，漲幅7.11%，成交2,927張。
矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。
近5日股價下跌4.09%，台灣加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-502 張
- 外資買賣超：-742 張
- 投信買賣超：+235 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+77 張
- 融券增減：-22 張
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