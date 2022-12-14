盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.37%報518.0元，成交962張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.37%，14日09:16報518.0元，成交962張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.69%。台灣加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-502 張
- 外資買賣超：-742 張
- 投信買賣超：+235 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+77 張
- 融券增減：-22 張
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投組標的成分
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