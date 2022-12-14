盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.37%報518.0元，成交962張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.37%，14日09:16報518.0元，成交962張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.69%。台灣加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-502 張
  • 外資買賣超：-742 張
  • 投信買賣超：+235 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+77 張
  • 融券增減：-22 張

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