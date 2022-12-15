PMIC庫存去化慢 外資估明年Q3才有機會落底

外資今 (15) 日出具報告指出，根據近期供應鏈狀況，電源管理晶片 (PMIC) 庫存去化時程恐比原預期長，預計明年第三季才有機會告一段落，且德儀 (TXN-US) 積極搶佔中國市占率，恐對矽力 *-KY(6415-TW)、力智 (6719-TW) 造成不利影響，因此維持兩家劣於大盤評等。

外資表示，11 月以來 PMIC 業者股價表現優於大盤，如矽力 *-KY 就大漲 40%，同期間大盤僅上漲 15%，但根據供應鏈調查，PMIC 業者庫存恐需等到明年第三季才可去化完畢，意即需求並無市場預期強勁。

德儀也正積極搶佔中國市占率，外資認為，隨著德儀 12 吋產能陸續開出，客戶將更有意願回頭採用德儀產品，特別是在車用、工業兩大領域的客戶，加上 12 吋的成本比 8 吋還要再低 35-40%，將為其他 PMIC 業者帶來價格壓力。

外資點出，力智客戶正要求 PMIC 價格回到疫情前水準，較目前低 20-30%，預期低壓 PMIC 價格將急遽下滑，且儘管力智通路夥伴的庫存已從過去的 7-8 個月降至 4-5 個月，但自身庫存仍很高，預計恐至明年第四季才可消化完畢。

另外，隨著一個地球兩個世界趨勢成形，戴爾跟惠普正尋求中國以外晶圓廠與供應商，工業電腦大廠研華為服務中國客戶，也已開始採用矽力 *-KY、杰華特微電子等中系供應商的產品。