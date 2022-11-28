高盛：明年美股不會有太多痛苦 但也不會有什麼表現

由柯斯汀 (David Kostin) 領導的高盛 (Goldman Sachs) 團隊策略師表示，美股投資人因令人失望的一年而步履蹣跚，可能對 2023 年沒有太多期待。

高盛在該行 2023 年股票展望報告中寫道：「到 2023 年，我們預計痛苦會減少，但也不會有什麼表現。」

分析師們預估，標準普爾 500 指數明年可能保持不變，而整個美國企業的獲利成長為零。

高盛分析師寫道：「2022 年美股的表現全都與估值遭痛苦下修有關，但 2023 年的股市主題則將與企業獲利成長乏力有關。」「簡單來說，收益零成長將讓股市無法走升。」

這家華爾街龍頭投行估計，2023 年標普 500 指數成分股每股獲利將保持在 224 美元不變，該指數年底將達到 4000 點。標普 500 指數上周五 (25 日) 收於 4026.12 點。

高盛對該指數的 3 個月目標是 3600 點，較上周五收盤點數下跌約 10%；而 6 個月目標為 3900 點，下跌約 3%。而且預估股市不走升還是該行最好的假設。

如果 Fed 升息導致美國經濟急劇下滑，那麼 2023 年的「硬著陸」可能會使標普 500 指數在 2023 年初跌至 3150 點，較當前水準下跌約 20%。

高盛寫道：「在下跌的假設中，Fed 累積收緊政策或外部衝擊的落後影響將美國經濟推入衰退，並導致標普 500 指數每股獲利下降。」

由於高盛和其他華爾街投行普遍預計 Fed 將在明年 5 月結束貨幣緊縮行動，策略師預計投資人將把注意力重新轉向 2024 年的經濟成長。

雖然高盛的基本預測假設 Fed 官員將設法實現軟著陸，也就是在不引發經濟衰退的情況下提高利率，但該行表示，硬著陸衰退仍然是個明顯的風險。

Fed 正準備對升息周期進行潛在調整，以控制一直居高不下的通膨。官方已將關鍵短期利率從 3 月接近零水平調升至 3.75% 和 4.00% 區間，為 2008 年來最高水平。借貸成本的急劇上升已經對股票估值造成打擊，許多 Fed 觀察人士擔心之後的影響接下來可能會打擊經濟。

高盛寫道：「在 Fed 堅決遏制通膨率上升之後，如今金融狀況急劇收緊。」「上市公司和私營企業的估值大幅下降就是痛苦的後果。」

高盛指出，首次公開募股 (IPO) 市場是股票估值暴跌的「顯著受害者」，今年至今僅完成 60 億美元的上市，比 2021 年的自由資金狂潮下降達 95%。

柯斯汀團隊寫道：「我們預計，到 2023 年初，通膨將明顯放緩，Fed 將降低升息幅度，並最終在 5 月的聯邦公開市場委員會會議後停止收緊政策。」

高盛預計 Fed 下個月基準利率將調升 0.5 個百分點，隨後在 2 月、3 月和 5 月再升息 3 次 25 個基點，最終利率將達到 5.0%-5.25%。

策略師們指出，「政策利率將保持高水平，以讓成長低於趨勢水平。」