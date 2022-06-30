股價腰斬還不夠 Meta恐因獲利預期開太高遭連番打擊

臉書母公司 Meta (META-US) 今年迄今股價已腰斬，主因是蘋果新隱私政策的衝擊、抖音等同業競爭加劇，以及投資者回應該公司豪擲數十億美元發展元宇宙的風險，然而，衝擊恐接踵而來。

隨著宏觀經濟形勢惡化，經濟衰退的擔憂加劇，企業廣告預算急遽縮減，Meta 的財務業績恐受衝擊，華爾街對今年剩餘時間的估計可能過於樂觀。

Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 周三 (29 日) 研究報告針對近期情況發表謹慎評論，雖然他維持 Meta 股票「買進」評級，但同時將目標價從 300 美元下調至 250 美元，以反映經濟放緩的風險與日俱增的趨勢。

White 寫道：「Meta 股價將繼續受益於廣告數位化的長期趨勢、參與數位化轉型和元宇宙創新，以及大手筆執行庫藏股。然而，經濟似乎瀕臨衰退，監管阻力持續存在，股市處於動盪之中，我們預期地緣政治格局將變得更加危險。」

White 下調對 Meta 第二季和 2022 全財年的業績預期。他將第二季營收下修 10 億美元，降至 287 億美元，已低於現行華爾街共識預期的 292 億美元。White 目前預期 Meta 全財年營收自先前估計的 1271 億美元下降至 1196 億美元，同樣低於華爾街共識預期的 1262 億美元。

下修後的新估值意味著 2022 財年成長率僅 1%。

「我們預期通膨飆升、供應鏈挑戰、貨幣政策收緊、地緣政治負面意外，以及已 10 年以上的資產泡沫破裂，將在未來 12 至 18 個月負面衝擊全球經濟成長。」

他尤其警告，這樣的宏觀經濟前景概況恐對數位化廣告預算承壓。「過往的經濟低迷已證實，幾乎沒有哪一家企業能倖免於經濟萎縮。」