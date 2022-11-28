〈美股早盤〉中國抗議活動影響市場情緒 主要指數開低

由於中國嚴格的新冠清零措施引起一些主要城市爆發抗議活動，讓全球經濟成長前景蒙塵削弱投資人風險胃納，美股主要指數周一（28 日）開低。另外蘋果位於中國代工廠的工人騷亂和新冠肺炎病例增加，恐大大影響高階 iPhone 14 機型生產，蘋果開盤股價跌逾 1%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或 0.35%，那斯達克綜合指下跌近 0.1%，標普 500 指數跌 0.45%，費城半導體指數跌近 0.4%。

由於中國日前爆發反對嚴格的新冠清零措施的抗議活動，美股盤前行情遭波及，標普 500 指數及那斯達克 100 指數期貨均走跌。另一方面，蘋果位於中國代工廠的勞工騷動事件恐進一步使蘋果的供應緊繃，導致蘋果 (AAPL-US) 盤前股價跌近 2%，而事件也凸顯中國清零措施是如何影響全球科技產業。

中國的動盪事件也殃及中概股，包括電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)ADR 盤前股價走跌。外媒分析指出，中國此次事件讓重新開放之路的預期變得更加複雜，另外隨中國事態進一步給能源需求前景蒙上陰影，國際油價暴跌至去年 12 月以來新低。

Equiti Capital 的分析師 Stuart Cole 表示，一段時間一來都可見中國零星地區針對清零措施爆發小規模抗議，然而這次狀況不同之處是，抗議活動正在升級而且在全國範圍內蔓延，而這一切都發生在中國作為全球經濟製造引擎的角色正在動搖之際。

中國市場悲觀情緒和美國市場形成鮮明對比，Fed 上周公布的 11 月會議紀要顯示，多數官員支持放緩升息步伐，在近幾個交易日提振投資人對高風險資產的情緒。標普 500 指數上周上漲 1.5%，達到 9 月初以來新高水準，而那斯達克 100 指數也小幅上漲。

目前市場將聚焦將美國 11 月非農報告、Fed 主席鮑爾的發言以及聯邦公開市場委員會（FOMC）包含威廉斯（John Williams）在內的官員談話。

高盛和德銀策略師表示，由於股市尚未反映出美國經濟衰退的風險，明年股市將出現劇烈波動。高盛分析師認為，美國經濟在未來 12 個月內放緩的可能性為 39%，但風險資產的定價僅為 11%；德銀分析師預估，隨經濟衰退開始，標普 500 指數第三季將較當前水準下跌 19%，然後在第四季反彈。

其他消息方面，歐洲央行（ECB）總裁拉加德將於歐洲議會講話。當下，ECB 貨幣政策前景愈發不明朗，此前兩名 ECB 官員發表了相左的看法。ECB 理事 Isabel Schnabel 認為應當繼續收緊政策，但該行首席經濟學家發表了一篇鴿派文章，稱不要把薪資上升解釋為結構性通膨上升的標誌。

截至台北時間周一（28 日）22 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.02%，至每股 181 美元

路透周一援引知情人士報導，特斯拉在開發 Model 3 的大改款，因為這家電動車製造商一直在降低生產成本並提升這款上市 5 年的電動轎車吸引力。報導指出，代號為「Highland」的重新設計重點之一是減少 Model 3 內部的零件數量和複雜度，同時專注於特斯拉買家看重的功能，包括顯示螢幕。

百建 (BIIB-US) 早盤下跌 1.81%，至每股 299.62 美元

生物科技公司百建（Biogen）盤前股價下跌逾 5%，此前學術期刊《科學》（Science）報導，一名參加阿茲海默症新藥「Lecanemab」試驗的婦女死於腦出血，並指出該試驗是由百建和日本製造公司 Esai 贊助。

拼多多 (PDD-US) 早盤上漲 14.22%，至每股 75.10 美元

中國電商拼多多周一（28 日）美股盤前公布第三季財報，受惠中國新冠疫情封鎖措施，讓消費者轉向線上購物，推升營收大增逾 6 成、獲利也表現亮眼，雙雙遠超華爾街分析師預期。拼多多盤前股價在財報利多加持下大漲逾 14%。

今日關鍵經濟數據：

達拉斯聯準銀行製造業活動指數預估 - 23，前值 - 19.4

華爾街分析：

華爾街大行高盛旗下策略師柯斯汀 (David Kostin) 領導的團隊表示，美股投資人因令人失望的一年而步履蹣跚，可能對 2023 年沒有太多期待。分析師們預估，標準普爾 500 指數明年可能保持不變，而整個美國企業的獲利成長為零。

該團隊表示，如果 Fed 升息導致美國經濟急劇下滑，那麼 2023 年的「硬著陸」可能會使標普 500 指數在 2023 年初跌至 3150 點，較當前水準下跌約 20%。

美國銀行策略師近期發佈研究報告表示，仍然看跌 2023 年上半年風險資產的表現。策略師認為，要等到明年下半年，受到沉重打擊的科技股才可能大幅反彈。他們認為屆時敘事將改變，從通貨膨脹和利率「衝擊」轉變為衰退和信貸「衝擊」。