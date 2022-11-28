華爾街大多頭：標普500指數有望年底前再漲8%至4300 點

長期多頭分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示，由於美國經濟比大多數人預期的更具彈性，美股有望在年底前進一步上漲 8%。

Yardeni 在接受採訪時表示，美國消費者支出情況好於預期，儘管有部分市場人士預期美國經濟將在短時間內陷入衰退，但消費者仍普遍對前景感到樂觀，消費支出維持強勁，並預期美國經濟最終有望軟着陸，有利股市上漲。

Yardeni 預期，標準普爾 500 指數今年有望收於 4,300 點，較上週五收盤價 4,026.12 點仍有 8% 的上漲空間，並且與 10 月中旬的低點 3,491 點相比，將會是強勁的漲勢。

Yardeni 也指出，新增就業數據仍極為強勁，將為美國經濟帶來支撐。在就業增加並且薪資成長快於通膨的情況下，使消費者處在良好的情況，再加上有 1 兆至 2 兆美元的超額儲蓄，消費者資產負債表仍有大量流動性。

此外，他認為美國通膨已經顯示出放緩的跡象，將給予美聯準會 (Fed) 有理由暫停大幅升息的行動。

美國銀行分析師 Stephen Suttmeier 日前表示，美股牛市要回歸，標普需要突破 3 個關鍵水位，分別是 40 週移動平均線 4,051 點、突破 2022 年下降趨勢線的 4,109 點、8 月曾經創下的高點 4,325 點。