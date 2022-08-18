中國疫情封鎖衝擊 雅詩蘭黛調降明年銷售和獲利預期

由於受到主要市場中國的疫情相關封鎖措施的打擊，雅詩蘭黛公司 (Estee Lauder Companies Inc)(EL-US) 周四 (18 日) 預測全年銷售額和獲利將低於預期。

在中國放寬疫情限制後，謹慎的消費者仍避免前往擁擠的購物區，加上病例再度激增和隨後重新執行的限制，讓在中國開展業務的公司陷入大量未售庫存的窘境。

上周中國旅遊中心海南實施的延長封鎖，對雅詩蘭黛旗下的倩碧和海洋拉娜 (La Mer) 等品牌構成進一步的挑戰。

一段時間以來，該公司一直在努力應對慘淡的中國銷售。第 4 季的亞太地區營收達 10.1 億美元，較去年同期下降了 23%。

這家總部位於紐約的公司股價在周四盤前交易下跌約 1%。這家擁有 MAC 品牌的企業還預測本季業績會遠低於分析師的預期。

但分析人士預計，中國的封鎖措施將只會有短期影響，並對該地區長期對美容產品的需求持樂觀態度。

與此同時，美洲高收入消費者的強勁需求有助該公司第 4 季業績超出預期，因為該地區的消費者在美容產品上大肆揮霍。

根據 Refinitiv 數據，該公司預計 2023 年全年淨銷售額將成長 3% 至 5%，而分析師平均估計成長 7.6%。該公司還指強勢美元將影響其今年的業績。

它還認為調整後每股獲利將成長 5% 至 7%，低於預期的 10.5%。