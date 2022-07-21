美元飆漲 小摩下調萬事達卡、PayPal 、Visa等多家支付公司獲利預期

美元飆漲對計劃出國旅行和購物的美國人來說應是好消息，但對於處理消費付款的支付公司來說，恐怕好壞摻半。

摩根大通分析師下調萬事達卡 (MA-US)、 Visa (V-US)、PayPal (PYPL-US) 以及其他數家大型支付公司的獲利預期。但儘管如此，該分析師仍給予這些股票「加碼」評級，主張他們預期這些公司公佈第二季財報時，將在固定匯率下重申全年財測。

ICE 美元指數今年迄今上升 11.3%，係因美國聯準會 (Fed) 升息，鼓勵投資者買入美元，美元兌歐元更出現 20 多年來首見的平價，這對美國消費者在海外使用美元時非常有利，但依賴海外營收的美國企業在兌回美元時就會面臨匯損。

美元匯率對支付公司來說至關重要，2021 年萬事達卡大約 68% 營收來自美國海外，而 Visa 和 PayPal 分別 54% 和 44% 來自美國海外。

摩根大通分析師 Tien-tsin Huang 周三 (20 日) 報告寫道：「有鑑於自上個財報季以來，美元兌主要貨幣大幅升值，跨國支付公司 2022 會計年度的營收成長恐見百分比偏低個位數的負面衝擊。」

儘管華爾街許多分析師預測明年將經濟衰退，但他對該產業持謹慎但樂觀的態度。認為衰退會是溫和而非嚴重的衰退，且就業仍相較健康，這兩大因素合併後意味著支出應該不會太大幅度下降。同時，樂觀消息面顯示，支出仍自疫情大流行時期的低谷復甦回升中。

儘管如此，Huang 仍調降數家支付公司股價目標，以反映他對這些公司獲利的預測調整。

他預期年底萬事達卡股價將達每股 425 美元，較先前估計的 430 美元下降；PayPal 目標價下砍 15 美元至每股 112 美元；Block (SQ-US) 目標價下修 43 美元至每股 107 美元；Visa 目標價則維持穩定在每股 270 美元。

即使下調這些股票目標價，但根據近期交易水準，摩根大通對這些股票的新目標價仍隱含百分比 2 位數的漲幅，僅是預期狂熱程度降溫一些。