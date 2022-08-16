〈財報〉沃爾瑪Q2財報傳佳音 上調全年獲利預期 股價漲逾5%

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周二（16 日）公布 2023 會計年度第二季財報，在折扣出清商品與燃料價格下滑的幫助下，營收、獲利皆優於預期，營收成長逾 8%，此外沃爾瑪也小幅上調全年獲利預期，利多消息推升沃爾瑪開盤股價漲逾 5 %。

展望未來，沃爾瑪預估第三季營收成長約 5%、營益將減少 8% 至 10%，經調整後每股獲利減少 9% 至 11%，沃爾瑪美國公司的銷售額（不包括燃料）銷售額估成長約 3%。

全年財測方面，沃爾瑪預估 2023 會計年度經調整後每股獲利將減少 9% 至 11%，較先前預估的減少 11% 至 13% 有所改善，不包括燃料在內美國區門市的同店銷售今年下半年將成長約 3%、全年成長約 4%。

第二季（截至 7/30）財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

總營收：15,28.6 億美元，年增 8.4%，優於預期的 1,508.1 億美元

經調整後每股獲利：1.77 美元，優於預期的 1.62 美元

淨利：51.5 億美元，年增 17.9%

美國同店銷售年增 6.5%%，優於 StreetAccount 預期的 5.9%

美國電商銷售年增 12%，按兩年計算成長 18%

（圖：沃爾瑪財報）

淨銷售額按部門區分：

沃爾瑪美國 (Walmart U.S.)：1,051.3 億美元，年增 7.4%

沃爾瑪國際 (Walmart International)：243.5 億美元，年增 5.7%

山姆會員店 (Sam’s Club)：219.01 億美元，年增 17.5%

根據 StreetAccount 數據，山姆會員店第二季同店銷售成長 9.5%，略低於預期的 10.1%。不過沃爾瑪表示，山姆會員店會員人數創下歷史新高。

儘管沃爾瑪的財報超越華爾街分析師預期，但第二季營益年減 6.8% 至 68.5 億美元，主因是非必需品的折扣、家電、電子產品與服裝等高利潤商品需求放緩，再加上勞力成本上升，與沃爾瑪上個月的預警相呼應。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，公司為改善美國庫存水位所採取的折扣促銷，以及大舉推出食品雜貨銷售組合，都讓第二季的獲利與全年的財測承壓。

此次沃爾瑪部分營收成長來自通膨，通膨推高實品與其他商品價格。該公司財務長 John David Rainey 表示，消費者預算出現緊張跡象，在質量與數量降低消費，例如開始使用信用卡消費而非簽帳金融卡（Debit Card），另外也偏好選購小包裝食品、購買罐頭食品，很顯然油價、食品價格甚至房價上漲給消費者帶來龐大壓力。