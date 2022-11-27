經濟回溫支撐歐元升勢 法人示警後勢恐轉疲

美國聯準會部分官員態度轉鴿，市場預期升息態度可望放緩，除美元走軟，歐元也因歐元區經濟可望復甦，近日歐元也重返 1.04 美元上方，但瑞銀也示警，到明年 3 月前對歐元走勢持謹慎的看法，屆時或下探 0.96 美元。

瑞銀表示，市場預期聯準會 12 月不太可能再大幅升息 75 個基點，此外美國上周初請失業金人數達到 24 萬人，超過前值及市場預期，美元指數 (DXY) 在 106 下方震盪，月初至今累積跌幅約 5%。

瑞銀表示，全球經濟在年初時通常跟市場預計有落差，而美元每每表現強勢這情況可能在 2023 年重演，因此對明年 3 月前歐元走勢保持謹慎的看法，屆時或下探 0.96 美元

瑞銀認為，歐元升勢終結的可能性之一是美國政策利率最終高於市場目前預期的 5%，主因美國通膨未能迅速回落至 2% 的央行目標。

另外，全球經濟衰退也促使避險資金流入美元，導致歐洲央行更難解決高通膨和經濟增長疲軟的兩難問題，如果經濟數據惡化，目前支撐歐元的風險情緒可能會快速消退。

以長線角度來看，歐元相對美元更有利，但前提是歐元區和全球經濟前景改善，而前者出口必須反彈，由於能源進口成本飆升，今年歐元區經常帳戶陷入逆差，劣勢要逆轉才能支持歐元持續反彈。

富蘭克林證券投顧表示，歐元區 11 月 S&P Global 製造業、服務業、綜合 PMI 初值均優於預期，顯示歐元區經濟表現未像市場預期那樣疲軟，進而支撐歐元走勢。

富蘭克林證券投顧表示，部分聯準會官員主張應放緩升息腳步，市場預計後續聯準會將在 12 月和 2023 年 2 月各升息 2 碼，並於 3 月升息 1 碼至終點利率的 5~5.25%，雖仍略顯鷹派，但這樣的預期並未再次提振美元大幅走強，但也反映在升息週期即將接近尾聲下，美元升勢可能已達強弩之末，預計後續美元將落在 104-119 區間。

至於歐元區部分，雖仍面臨高通膨壓力，歐洲央行 (ECB) 官員們也不斷重申仍需持續升息，但隨近期美國、挪威的天然氣逐漸補上俄羅斯停供天然氣的缺口，帶動歐洲天然氣價格大幅回落，歐元區通膨可望在 12 月見頂或 2023 年初見頂，並逐步減緩高通膨對歐元區經濟的衝擊，近期歐元區經濟數據和企業財報也反映歐洲仍具韌性，有助支撐歐元，預計歐元將落在 1.01-1.06 區間。