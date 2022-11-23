歐元區11月綜合PMI初值優於預期 帶來溫和經濟衰退的希望

標普全球 (S&P Global) 周三（23 日）公布的採購經理人指數（PMI）初步調查顯示，歐元區 11 月綜合 PMI 從上月的 47.3 微幅升至 47.8，優於市場預期的 47，給預期中的經濟衰退帶來一線希望程度，衰退程度可能較輕，不過該數值仍低於 50 的榮枯線下且連續第五個月萎縮。

歐元區 11 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 47.3，高於市場預期 46.0，前值為 46.4

服務業 PMI 初值報 48.6，高於市場預期 48.0，前值為 48.6

綜合 PMI 初值報 47.8，高於市場預期 47.0，前值為 47.3

11 月歐元區訂單持續急遽下滑、就業成長也放緩，但溫暖的天氣緩解對未來幾個月能源短缺的擔憂，物價上漲情形也有所緩解。

具體來看，新訂單連續第五個月大幅下降，客戶需求持續疲軟，儘管物價壓力明顯下滑，但仍處在高處。產出價格指數從上月的 66.1 降至 63.7，創 2021 年 3 月以來新低。

新訂單的減少意味著企業依賴現有積累業務來維持商業活動水準，訂單積累輛連續第五個月下降，降幅為兩年來最快。另一方面，不斷惡化的訂單情況導致企業不願增加勞動力數量，就業人數增速去年 3 月以來最低。

市場分析指出，儘管歐元區正步入衰退，但力道可能比先前預測的還要輕。隨著創紀錄的通膨降溫和對未來產值的預期改善，該區經濟衰退可望出現一定程度的緩解。

標普全球首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）表示，歐元區製造業仍處在令人擔憂的嚴重衰退中，服務業也面臨巨大壓力，因此經濟衰退在所難免，但最新數據顯示，經濟衰退規模可能不會像先前擔心的那樣嚴重。

威廉森補充說，這不僅有助於在一定程度上遏止生活成本危機，而且更光明的通膨前景也會減輕歐洲央行進一步收緊貨幣政策的壓力。歐洲央行將於 12 月 14 日至 15 日舉行貨幣政策會議，外界估將作出升息決定。