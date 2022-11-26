〈紐約匯市〉DXY於感恩節後小漲 緩升息前景下 本周仍收黑

周四 (24 日) 感恩節假期後，美元指數周五 (25 日) 小幅走高，但仍徘徊於三個月低點附近。因聯準會 (Fed) 放慢升息步伐的前景令美元承壓，美元指數本周收黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.13%，至 105.95，但周線跌 0.9%。

Monex 歐洲資深外匯分析師 Simon Harvey 表示：「相較於跨資產驅動因子，今日所有指標都以美元盤整為主。流動性非常有限，其他市場沒什麼重大釋放。」

受聯準會 (Fed) 多次強力升息支撐，今年美元兌其他主要貨幣均走強，但本月中旬公布低於預期的通膨數據後，投資人押注美元反彈可能已經結束。

此外，Fed 本周公布會議紀要顯示，大多數決策官員認為很快就能放慢升息步伐。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於 11 月 30 日前往哈欽斯財政與貨幣政策中心(Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy)，針對經濟前景和勞動力市場發表談話。

這將是鮑爾自 11 月 2 日利率會議以來首次發表談話。Harvey 認為這次的發言非常重要，若鮑爾不反對近期放寬金融條件，美元的短期支撐力道恐將下滑。

歐元幾乎持平，小跌 0.14% 至 1.0394 美元，距離本月中觸及的四個月高點不遠。歐元兌美元本周漲約 0.7%。

週五公布的歐元區經濟數據好壞參半，好消息在於，德國 Q3 國內生產毛額 (GDP) 初值小幅上修至年增 1.2%、季增 0.4%，但 12 月 Gfk 消費者信心指數升幅弱於預期。

英鎊下跌 0.21% 至 1.2084 美元，但仍接近三個月高點。本周大漲 1.7%。

美元兌日元漲 0.5% 至 139.17 日元，結束連續三個交易日的貶勢，但本周仍貶約 0.9%。

數據顯示，日本東京 11 月核心 CPI 創下 40 年來最大升幅，年增 3.6%，連續六個月高於央行設立的 2% 目標，通膨壓力進一步擴大。

對疫情加劇的擔憂持續加重下，離岸人民幣兌美元貶 0.3% 至 7.190 人民幣，本周貶約 1%，為連續兩周下跌。

降準消息似乎沒有為人民幣帶來支撐。為了提振經濟，中國人民銀行周五宣布 12 月 5 日起將金融機構存款準備金率下調 0.25 個百分點，預計本次降準將釋放約 5000 億人民幣的長期資金。

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