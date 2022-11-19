為讓歐元區通膨回落 拉加德：利率可能需升至限制經濟成長水準

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）周五（18 日）表示，為降低歐元區通膨率，利率可能需要提高到限制經濟成長的水準，目前的通膨率已飆升逾央行目標的 5 倍。

歐洲央行現在的存款利率為 1.5%，離所謂的中性利率預估值 1.5% 至 2% 區間不遠，在中性利率下，歐洲央行既沒有刺激也沒有抑制經濟成長，而提高到限制性水準表明歐洲央行在 12 月之後停止升息是不太可能。一般認為限制經濟成長的水準在 2% 以上。

不過，歐洲央行在連續升息 3 碼（75 個基點）過後，對再次大幅升息的意願可能正在減弱，尤其是預測歐元區 19 國經濟可能在冬季陷入衰退。

對此拉加德表示，經濟衰退的風險有所增加，但經濟衰退本身並不足以抑制物價飆升，因此預料將進一步升息，撤回寬鬆政策可能還不夠，需透過升息讓通膨回落到中期目標水準。

事實上，據知情人士透露，初步討論表明，只要本月通膨數據不會意外再次升溫，則在 12 月 15 日會議上升息 2 碼（50 個基點）的機率更大。

另一方面，歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）本周表示未來幾個月通膨可能「居高不下」。他和拉加德的觀點類似，都認為俄烏戰爭和隨後能源危機導致經濟背景走弱無法抑制物價。

拉加德表示，歐元區的通膨率過高，歷史經驗表明經濟衰退不太可能顯著降低通膨，至少短期內是如此。

至於縮表方面，歐洲央行將於明年開始縮減資產負債表，拉加德重申將適用於 12 月出爐的量化緊縮政策的關鍵原則。她說：「有鑑於利率仍是塑造我們政策立場最有效的工具，但以一種有節制和可預測的方式讓資產負債表正常化是洽當的。」

TS Lombard 分析師 Davide Oneglia 認為，儘管歐洲央行將維持其過度緊縮的傾向，但折衷方案正逐漸成形，重點會是量化緊縮（QT）。

她表示，歐洲央行在 12 月會議之間，歐洲央行管理委員會鷹、鴿兩派之間的「大交易」正在成形，可能意味著放緩升息，以換取更早或更快的 QT。