【胡一帆專欄】2023年中國經濟展望

最近的政策舉措顯示，儘管國家安全、獨立自主和可持續性的重要性提升，經濟增長仍是中國政府的緊迫任務。此外，我們預計在三月份全國人大確定現任領導層的換屆之後，政策協調和落實將會進一步改善。

不過，對中國經濟和金融市場而言，最重要的因素是其動態清零政策的方向。按照我們的基礎情景預測，預計中國將在第三季大幅重新開放，促進消費在 2023 年下半年復甦，以及整體 GDP 增長在 2023 年反彈至大約 5% 的水準。由於估值接近五年低位，隨著切實的措施出臺，中國股票或會反彈。

中國的重新開放

按照我們的定義，中國的大幅重新開放是指永久取消對經濟和日常生活影響最大的突然封控和國內出行障礙。而全面的邊境開放可能要在國內障礙消除之後。為平衡增長與衛生和安全目標，我們認為決策者可能會將 2023 年第三季作為重新開放的最佳時間。如果在明年 3 月的全國人大會議期間的表述出現明顯轉向，可能意味著正式的開放倒計時開始。

中國政府已經開始為實現最終重新開放而努力。比如 2022 年 11 月的重要政策調整縮短了入境旅客的隔離時間，放鬆了密接隔離規定，進一步增加國際航班，開放外國人入境限制，以及其他多項措施。地方政府應如何應對區域性疫情爆發的規定也同樣放鬆。

更好地控制房地產尾部風險

另一個關鍵變數是房地產市場。我們預計房地產調控措施將會延續 2022 年第四季的政策軌跡，或在未來數月進一步放鬆。最近出臺的穩定地產政策，是迄今以來最全面的，旨在支持房地產的全產業鏈的融資需求，同時對違約資產出臺相關舉措。這些措施旨在穩定房地產市場，穩定融資，幫助確保項目交房。房地產新政也有利於遏制房地產引發危機的尾部風險。這應會從 2023 年上半年開始幫助縮小房地產銷售的下降幅度，房地產業明年對增長還是拖累，但負面影響應小於 2022 年。

不過需要注意的是，中國政府仍然致力於降低經濟對房地產投資的過度依賴，同時化解相關系統性金融風險。

明年製造、基建仍有支撐

一些領域可以幫助緩解房地產的拖累。我們預計製造業將在 2023 年保持堅挺，實現中到高個位數的增長，而基建投資增長將受到去年重大財政支持的提振，此外隨著中國的重新開放，消費也將復甦，服務業引領反彈。另一方面，由於全球需求減速，在 2022 年十分搶眼的出口可能會放緩，尤其是在 2023 年上半年。

專欄為作者個人立場