中國國常會：適時運用降準等貨幣政策 保持流動性充裕

中國國務院總理李克強周三（23 日）召開常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎；決定向地方派出督導工作組，促前期已祭出的政策措施切實落地。

李克強在會中也提到，要適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，同時在穩消費上，要支持平台經濟持續健康發展，保障電商、快遞網絡暢通。

在金融支持政策方面，引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度。

會議還提到要穩定與擴大消費，落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。此外，會議也決定要向地方派出督導工作組，督促前期政策是否確實落地。

日前人行公開市場操作讓市場對於降準的預期落空。今年 8 月、9 月人行縮量續作中期借貸便利（MLF）後，10 月等量續作，11 月又一次縮量操作 MLF，並未擴大投放規模。

中國民生銀行首席研究員溫彬在報告中寫道，預估中國央行將在未來幾天宣布再次下調存款準備金利率 25 個基點，與今年 4 月相同。

NatWest 集團首席中國經濟學家劉培謙預估，中國央行將全面下調存款準備金利率 25 或 50 個基點，符合央行年底前再次降準的預期，而且最快可能就在周五（25 日）宣布，因為國務院已發出這一政策舉措的訊號。