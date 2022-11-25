鉅亨美股雷達：蘋果iPhone在11月恐大幅減產 亞馬遜面臨多國罷工抗議

美股重要看點：

經感恩節休市一天，美股週五 (25 日) 也會提早半日收盤。盤前投資情緒謹慎，歐股小跌，投資者評估聯準會會議紀要公布後，升息步調放慢的前景，並權衝中國最新刺激經濟政策的影響。

蘋果 (AAPL-US) 盤前下跌，有報導稱，在鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件後，這座工廠 11 月 iPhone 產量可能至少減少 30%。

預計影響美股情緒最重要的事件，仍是週三公布的聯準會會議紀要，它增加了美國升息步調可能減緩的預期，幫助週三股市走高，並可能將樂觀情緒帶向本週結束。

中國央行週五晚宣布下調存款準備金率。這是央行年內的第二次降準，釋放貨幣政策延續寬鬆的信號。本次降準為全面降準，將釋放 5000 億元人民幣長期資金。

與此同時，美國即將開啟黑色星期五購物季，投資者關注在通膨升高之下，消費者是否繼續增加購物支出。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

消息人士週五透露，在鴻海旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件後，這座工廠 11 月 iPhone 產量可能至少減少 30%。

路透報導，知情人士說，在本週鄭州廠爆發員工騷亂事件後，原本鴻海內部定 11 月底前全面恢復生產，目前看來是「不可能」。鴻海集團對此不予置評。

另據消息人士透露，鄭州廠已有逾 2 萬人離職，多數是尚未上生產線的新進員工。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

中國國家市場監督管理總局週五表示，特斯拉公司將召回 8 萬多輛早在 2013 年生產的中國製造和進口汽車，原因是軟體和安全帶問題。

公告稱，召回部分 Model S 和 Model X 車輛是由於軟體問題，需要透過汽車遠程升級 (OTA) 技術升級，修復可能導致動力停止輸出的電池管理系統缺陷。而召回部分 Model 3 是由於安全帶固定螺栓的安裝問題。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

在黑色星期五的銷售重要時刻，大約 40 個國家及地區的亞馬遜倉儲工人，正計畫參加抗議及罷工，要求更好的薪資及工作條件。

隨著生活成本危機的加深，美國、英國、印度、日本、澳洲、南非和整個歐洲的員工，在一項名為「讓亞馬遜支付」的運動中，要求更好的薪資待遇和工作條件。

這家電子商務巨頭長期以來，一直與工人間關係緊張，亞馬遜過去多次遭到不公平對待勞工的投訴，以及封殺工會等問題。直到今年 4 月，紐約史丹頓島 (Staten Island) 物流中心員工才成功建立了亞馬遜在美國本土第一家工會。