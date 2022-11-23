史上首次！中國A股上市公司數量達到5,000家

隨著鼎泰高科 (301377-CN) 、矩陣股份 (301365-CN) 兩檔新股在周二（22 日）上市，中國 A 股上市公司家數正式突破 5,000 家，並以機械設備、醫藥生物的比重最高。

《中國證券報》報導，Wind 數據顯示，A 股上市公司數量從 0 到 1,000，從 1,000 到 2,000，均經歷漫長 10 年光陰；從 2,000 到 3,000、3,000 到 4,000，分別耗時六年和四年；從 4,000 到 5,000，僅花兩年兩個月的時間。

在 5,000 家 A 股上市公司中，在上交所上市的公司有 2,153 家，比率為 43％；在深交所上市的公司有 2,721 家，比重為 54.5％；在北交所上市的公司有 126 家，占 2.5％。

從產業層面來看，上述 5,000 家上市公司中，機械設備產業共計 495 家，醫藥生物產業 470 家，兩大行業上市公司家數的比率均接近 10%，明顯高於其他產業。此外，電子、基礎化工、電腦、電力設備等產業上市公司的數量，也都超過 300 家。

以 1990 年 12 月首批上市的「老八股」為起點，A 股市場不斷壯大，目前總市值達人民幣 80 兆元，投資人人數超過 2 億。目前中國資本市場已為世界第二大市場。

與此同時，中國政府也不斷改善 A 股下市制度，防止「劣幣驅逐良幣」現象，股市「不死鳥」神話逐漸破滅。Wind 數據顯示，今年來已有 46 家上市公司下市。