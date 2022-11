《晶片戰爭》作者：美國仍低估台灣風險 

《晶片戰爭——全球最關鍵技術的爭奪戰》(Chip War:The Fight for the World"s Most Critical Technology) 作者米勒 (Chris Miller) 週三 (23 日) 受訪時表示,世界上幾乎所有最先進製程晶片都是在台灣製造的,美國政府仍低估台灣可能出現災難性後果的重大風險。

美國塔夫茨大學 (Tufts University) 國際歷史教授米勒 (Chris Miller) 週三表示,台灣製造全球 90% 的最先進製程晶片,若台灣晶片製造產能停擺,將波及個人電腦 (PC)、智慧型手機和資料中心,以及所有需要先進晶片的產品,這可能比新冠疫情對全球經濟造成的影響更可怕。

中國政府正試圖加大對台灣的壓力,推動台灣向北京屈服,米勒指出,中國政府以所謂的「非和平手段」威脅要完成統一的做法越來越令人擔憂,美國官員必須更加認真對待。

米勒稱,中國對台灣進行封鎖、隔離、佔領台灣的離島都是可能的選項,這些都將對安全和半導體供應鏈產生重大影響。

米勒稱,美國政府仍未就整個世界經濟對台灣晶片生產安全供應的依賴程度達成共識,台灣晶片產能停擺,世界任何地方生產將難以生產高階智慧型手機,而電腦產量估計將下滑一半,這絕對是毀滅性的影響。

世界上幾乎所有最先進製程晶片都是在台灣製造的 (圖片:AFP)

再者,米勒呼籲美國政府須對先進電腦運算能力與軍事能力之間的關係考慮周全,確保美國軍事領先優勢。

米勒盛讚台積電的創始人張忠謀是過去百年來最被低估的企業家。他提到:「如果不是因為張忠謀具有效製造半導體方面的技能,以及他開拓新商業模式的能力,使得製造晶片具有成本效益,我們就不會擁有這麼多我們所依賴的技術。」

美國移民政策牽動美國半導體業創新發展歷史,看看「矽谷之父」英特爾前總裁 Andy Grove、輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳和 AMD 執行長蘇姿丰等半導體優秀人才。

米勒提到,美國政府可以把所有錢都投入晶片發展,但仍需要最優秀的人才,美國在移民政策,吸引世界頂尖的人才做得非常好,而現在比以往需要做更多的工作。