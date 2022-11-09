中國對德半導體投資遇阻 Elmos晶片廠收購恐告吹

德國經濟部長 Robert Habeck 週二 (8 日) 表示，中國對德國半導體業的投資面臨更高的障礙，暗示德國晶片製造商 Elmos 出售旗下車用晶片廠給中資企業的交易恐告吹。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 11 月 4 日率團訪問中國，但這並不代表德國對華戰略將出現轉向。

德國經濟部長 Robert Habeck 週二表示，中國對德國半導體業的投資面臨更高的障礙，這適用於 Silex 對 Elmos 晶片廠的收購案。

德國經濟部長 Robert Habeck (左) 表示，中國對德國半導體業的投資面臨更高的障礙 (圖片：AFP)

德國經濟部目前審查總部位於德國多特蒙德 (Dortmund) 的 Elmos 將旗下的晶片廠賣給中資併購的瑞典企業 Silex 的交易。Elmos 證實，德國政府可能會阻止公司出售旗下的汽車晶片廠給中資 Silex。

Silex 在 2016 年遭中企併購，成為中國北京賽微電子的全資子公司，Silex 在去年 12 月宣布斥資 8500 萬歐元收購 Elmos 旗下晶片廠。

德國經濟部先前表示，此交易有望獲批准，但由於擔憂中國對關鍵產能的控制足以讓北京對柏林施加壓力。

德國經濟部消息人士近期透露，這筆交易可能會對國家安全構成風險，因此經濟部將建議德國政府禁止這筆交易的進行，但最終將由德國聯邦內閣定奪。