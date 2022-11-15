〈美股13F報告〉老虎全球Q3新建倉台積電 增持微軟Alphabet 清倉小鵬

避險基金老虎全球基金 (Tiger Global) 週一 (14 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交今年第三季持倉報告 13F，新建倉台積電，增持微軟、Alphabet 等科技巨頭股票，同時如先前傳聞一樣，老虎全球暫停中概股的新投資，清倉小鵬和減持京東。

最新申報文件顯示，截至第三季 (9 月 30 日) 末，老虎全球第三季持倉總市值達約 109 億美元，比第二季低 10 億美元，前五大重倉股分別是京東、微軟、ServiceNow (NOW-US)、Meta (META-US)、Sea (SE-US)。

隨著聯準會啟動升息循環、地緣政治和通膨飆升打壓風險資產價格，科技股今年遭受重擊，過去重押中國科技股的老虎全球，持續縮減中國曝險部位。

從持倉比例變化來看，老虎全球第三季清倉小鵬汽車 (XPEV-US)、Gitlab (GTLB-US)、滿幫 (YMM-US) 等 14 檔股票，減持京東 (JD-US)、Meta、富途 (FUTU-US) 等 13 檔股票，驗證先前傳聞老虎全球已按下中概股投資的暫停鍵。

同時，老虎全球第三季主要增持軟體與科技巨頭股份，包括增持多業務的數據及應用監控公司 Datadog (DDOG-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、Snowflake (SNOW-US)、微軟 (MSFT-US) 等 19 檔股票。

老虎全球增持微軟 16.4%，按當前價格計算約為 2.05 億美元，促使微軟一躍成為上季老虎全球的第二大重倉股。

此外，老虎全球第三季新建倉做多 132 萬股的台積電 ADR (TSM-US)，還新買入 PayPal (PYPL-US) 等其他 4 檔股票。