AMD發表新一代EPYC處理器「Genoa」 採台積電5奈米製程

AMD 週四 (10 日) 推出旗艦第四代 EPYC™ 處理器「Genoa」，同時透露微軟的 Azure、Alphabet 旗下 Google 雲端服務，以及甲骨文將成為其客戶。

AMD 週四發布代號為「Genoa」的第四代 EPYC 高效能運算與資料中心處理器，採台積電 5 奈米製程，Zen 4 架構，最高 96 核心，且支援更快的記憶體，號稱自資料中心、高效能運算到企業分析等領域都輾壓競爭對手產品，包括英特爾 2023 年 1 月上市的 Sapphire Rapids 伺服器處理器。

AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，新一代 EPYC 處理器「Genoa」與前一代相比，在性能和能效上都有顯著提升，這對企業和雲數據中心來說意味著更低的資本支出、更低的運營成本和更低的總成本。

AMD 執行長蘇姿丰稱，新一代 EPYC 處理器「Genoa」與前一代相比，在性能和能效上都有顯著提升 (圖片：翻攝 wccftech)

AMD 與諸多軟體業者合作，至少有 45 家合作夥伴系統採用 Genoa EPYC 資料中心處理器，包括微軟的 Azure、Alphabet 旗下 Google 雲端服務，以及甲骨文等。

TECHnalysis Research 分析師 Bob O’donnell 點評：「AMD 新一代 EPYC™ 處理器的性能超越上一代和對手英特爾，而且基於 AMD 的解決方案的可行性更加真實。」

第四代 EPYC™ 處理器「Genoa」最高有 96 核心 (圖片：AMD)

AMD 於 2017 年推出其首款 EPYC 資料中心處理器以來，一直以蠶食英特爾的市占率，特別是在雲端服務提供商領域。

根據市場調查機構 IDC 數據，AMD 基於 x86 架構並用於雲端服務的晶片市占率從 2016 年的 0 增長到去年的 29% 左右。

美股週四迎來通膨數據一大利多，費城半導體指數暴漲 10.21%，AMD (AMD-US) 週四股價飆升 14.27% 至每股 68.47 美元，Genoa 代工廠台積電 ADR (TSM-US) 暴漲近 9%。

AMD 對手英特爾 (INTC-US) 收紅 8.14% 至每股 29.76 美元。Nvidia (NVDA-US) 猛升 14.33% 至每股 157.50 美元。