AMD發表新一代EPYC處理器「Genoa」 採台積電5奈米製程

AMD發表新一代EPYC處理器「Genoa」 採台積電5奈米製程 (圖片：翻攝wccftech)
AMD發表新一代EPYC處理器「Genoa」 採台積電5奈米製程 (圖片：翻攝wccftech)

AMD 週四 (10 日) 推出旗艦第四代 EPYC™ 處理器「Genoa」，同時透露微軟的 Azure、Alphabet 旗下 Google 雲端服務，以及甲骨文將成為其客戶。

AMD 週四發布代號為「Genoa」的第四代 EPYC 高效能運算與資料中心處理器，採台積電 5 奈米製程，Zen 4 架構，最高 96 核心，且支援更快的記憶體，號稱自資料中心、高效能運算到企業分析等領域都輾壓競爭對手產品，包括英特爾 2023 年 1 月上市的 Sapphire Rapids 伺服器處理器。

AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，新一代 EPYC 處理器「Genoa」與前一代相比，在性能和能效上都有顯著提升，這對企業和雲數據中心來說意味著更低的資本支出、更低的運營成本和更低的總成本。

AMD 執行長蘇姿丰稱，新一代 EPYC 處理器「Genoa」與前一代相比，在性能和能效上都有顯著提升 (圖片：翻攝 wccftech)
AMD 執行長蘇姿丰稱，新一代 EPYC 處理器「Genoa」與前一代相比，在性能和能效上都有顯著提升 (圖片：翻攝 wccftech)

AMD 與諸多軟體業者合作，至少有 45 家合作夥伴系統採用 Genoa EPYC 資料中心處理器，包括微軟的 Azure、Alphabet 旗下 Google 雲端服務，以及甲骨文等。

TECHnalysis Research 分析師 Bob O’donnell 點評：「AMD  新一代 EPYC™ 處理器的性能超越上一代和對手英特爾，而且基於 AMD 的解決方案的可行性更加真實。」

第四代 EPYC™ 處理器「Genoa」最高有 96 核心 (圖片：AMD)
第四代 EPYC™ 處理器「Genoa」最高有 96 核心 (圖片：AMD)

AMD 於 2017 年推出其首款 EPYC 資料中心處理器以來，一直以蠶食英特爾的市占率，特別是在雲端服務提供商領域。

根據市場調查機構 IDC 數據，AMD 基於 x86 架構並用於雲端服務的晶片市占率從 2016 年的 0 增長到去年的 29% 左右。

美股週四迎來通膨數據一大利多，費城半導體指數暴漲 10.21%，AMD (AMD-US) 週四股價飆升 14.27% 至每股 68.47 美元，Genoa 代工廠台積電 ADR (TSM-US) 暴漲近 9%。

AMD 對手英特爾 (INTC-US) 收紅 8.14% 至每股 29.76 美元。Nvidia (NVDA-US) 猛升 14.33% 至每股 157.50 美元。

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