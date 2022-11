Fed傳聲筒對Fed會議紀要劃上重點

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週三 (23 日) 就聯準會 11 月會議紀要中的一些「詞」劃重點顯示,凸顯聯準會內部正在就快速緊縮政策可能給經濟增長和金融穩定帶來的風險展開爭論。



聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示,絕大多數 (substantial majority) 的聯準會官員表示,較慢的升息步伐可能很快成為合適之舉,儘管承認聯準會在對抗通膨上幾乎沒有明顯進展。

會議紀要寫道,雖然一些 (a few) 官員表示升息放緩可能會降低金融體系的風險,但其他一些 (a few other) 官員指出,聯準會放緩升息步伐都應等待更具體的跡象,表明通膨壓力正在明顯消退。

許多 (a number of) 官員指出,英國公債市場最近的動盪,凸顯美國公債市場的韌性是有價值的。幾位(several) 官員指出,在全球貨幣政策迅速收緊的情況下,非銀行金融機構帶來一些風險,這些機構隱藏的槓桿可能放大對市場的衝擊。

此外,好幾位 (various) 官員警告明年終點利率可能升至略高於以前預期的水平。許多 (many) 官員,實現 FOMC 目標所需的終點利率存在重大不確定性,這將部分取決於未來的數據。

Timiraos 週三推文稱,與放慢升息步伐的「絕大多數 (substantial majority) 」相反的詞是「少數人 (a few) 」,少數人認為放慢升息步伐要等到利率明確升至限制性水平。

Nick Timiraos 將紀要中的一些「詞」劃重點顯示 (圖片:Nick Timiraos 推特)

Timiraos 還強調,會議紀要使用一個非量化的「好幾位 (various) 」來描述那些認為聯邦基金最終利率可能比 9 月份的預期有所上升的官員。

聯準會高階顧問、杜克大學經濟學家米德 (Ellen Meade) 指出,「好幾位 (various)」這個詞是 FOMC 今年以來一個很少使用的詞語,在需要模棱兩可的時候使用。倘若使用「幾位 (several) 」一詞 ,那就不是一個強烈的訊息,因此聯準會需要模糊處理。

Allspring 全球投資公司高級投資策略師 Brian Jacobsen 指出,聯準會貨幣政策的前景是「幾位 (several) 」與「好幾位 (various) 」用詞間的權衡。只有好幾位 (various) 官員認為他們應該上調終點利率的預測,而幾位 (several) 官員認為,政策迅速收緊的情況下會增加金融不穩定的風險。