美國11月密大消費者信心終值優於預期 短期通膨預期回落

美國密西根大學周三（23 日）公布數據顯示，11 月消費者信心指數終值升至 56.8，優於市場預期的 55.0，也較前值 54.7 大幅上升，不過仍遠低於 10 月的 59.9，為 7 月以來新低，反映高利率和高通膨持續打壓消費者購買力。另外，消費者對短期通膨預期有所回落，長期通膨持穩。

消費者對短期通膨預期有所回落，長期通膨預期持穩。(圖片：ZeroHedge)

備受市場矚目的通膨預期方面，11 月消費者對未來 1 年通膨預期初值從初值的 5% 降至 4.9%，優於市場預期的 5.1%，而 5 年通膨預期從前值 2.9% 升至 3%，符合市場預期。

其他數據方面，11 月現況指數終值從前值 65.6 降至 58.8，略高於預期的 57.8，意味著消費者對當前經濟狀況的評估更加悲觀。另外，消費者預期指數也從前值 56.2 小幅下滑至 55.6，但仍高於市場預期的 52.7，該指數反映消費者對未來 6 個月商業狀況改善的預期。

儘管美國 10 月消費者物價指數（CPI）增速放緩幅度超過預期，但通膨水準依然極高，再加上借貸成本高漲打擊，給美國民眾帶來巨大困難。密大調查顯示，有超過 4 成的消費者認為，他們的生活水準正受通膨影響而下滑。

雖然 11 月密大調查多項指數終值表現均有所改善，但部分數據仍在歷史低點附近。不過本月汽油價格都在走跌，有望提振消費者信心。

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，消費者對長、短通膨預期的不確定性仍然很高，雖然現階段預期持穩，但不見得未來會一直穩定下去。

就業方面，Joanne Hsu 表示儘管美國失業率處在歷史低點，但調查顯示失業預期處在 2011 年以來最差。她說：「如果對勞動力市場的預期持續惡化，消費者需求也可能隨之惡化，尤其是在消費者減少儲蓄並在信貸成本上升的情況下借貸意願偏低。」