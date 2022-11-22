高盛：歐美未來7年估砸逾1600億美元 擺脫對中國EV電池依賴

高盛 (Goldman Sachs) 報告預測，到了 2030 年，歐美國家將投入超過 1600 億美元的額外資本支出，擺脫對中國電動車電池供應鏈的依賴。

近年來隨著美中科技戰越演越烈，除了半導體以外，電動車電池也是西方國家亟欲擺脫對中國依賴的核心領域之一。目前全球有四分之三的鋰電池是在中國製造，電池相關材料和零件也都在掌握在中國手中。

然而，根據《金融時報》(FT) 掌握的一份報告，高盛分析師認為隨著歐美國家強勢轉向貿易保護主義，加上由非中國企業掀起的大規模支出浪潮，未來 7 年可望幫助西方國家擺脫對中國電池供應鏈的依賴。

根據高盛計算，想要實現自給自足的電動車電池供應鏈，歐美國家必須向電池領域注資 782 億美元、零件投資 604 億美元、鋰、鎳和鈷等關鍵金屬開採投資 135 億美元、以及原料精煉的 121 億美元。

分析師表示，受惠於南韓 LG 和 SK 集團在美國的巨額投資，就算缺乏來自中國的供應，對電池成品的需求也能在未來三到五年獲得滿足。

高盛預測，南韓電池製造商的美國市占率將從去年的 11%，在未來三年內大幅成長至 55% 左右。

高盛並預估，美國在今年 8 月通過的《通膨削減法案》，有望為美國平均合格電動車帶來超過 1 萬美元的效益。上述法案提供大規模的電動車抵稅和補貼措施，旨在促進美國電動車普及與電池供應鏈發展。

雖然目前全球電池生產主要由中國主導，分析師認為，歐美國家的貿易保護政策加上電池回收商機興起，種種因素將削弱中國在電動車領域的主導地位。

此外，如今已越來越多非中國企業投入鈉離子電池與磷酸鐵鋰電池 (LFP) 的開發作業，這種替代型的電池化學物質，也有助於減少對中國關鍵礦物的依賴。

不過，電動車電池生產的潛在效益，仍是干擾歐美電動車供應鏈與中國脫鉤的一大阻礙，除了美國勞動力短缺和工資上漲帶來更高的生產成本之外，環境風險也是一大挑戰。