追趕特斯拉 通用汽車認定電池供應鏈是關鍵

通用汽車 (GM-US) 計畫在其北美電池供應鏈中增加更多聯結，目前已完成約 20 筆交易，這是幫助這家底特律汽車製造商縮小與特斯拉 (TSLA-US) 在電動車獲利能力方面差距的關鍵戰略。

通用汽車 CEO 巴拉 (Mary Barra) 和其他高管將於周四 (17 日) 向投資人介紹這家汽車製造商在擴大產能方面取得的進展，以期到 2025 年在北美每年交車 100 萬輛電動車。

通用汽車 EV 原材料卓越中心執行董事康朱爾 (Sham Kunjur) 表示，正在制訂新協議以支持更高水平的北美電池生產。

他說，「請多注意，你會開始看到更多公告。」

他說，確保更多的國內正極活性材料產能是首要任務。他的部門是通用汽車內部的新組織，結合了法律團隊、併購專家和財務人員，致力於合資企業、股權投資和聯盟，以確保獲得電池和磁鐵材料或生產能力。

特斯拉在內華達州雷諾附近建立第一家超級工廠，率先在美國開發內部電池生產。

在老牌北美汽車製造商中，通用汽車效仿特斯拉的戰略，即建立從鋰提取到電池組和電池組裝的電池製造網絡戰略，行動最快。通用汽車與 LG Energy Solutions 的合資企業 Ultium LLC 共同宣布在北美建設 4 家電池廠的計劃。

作為《降低通膨法案》的一部分，8 月簽署成為法律的新聯邦補貼政策，可能會將美國國內電池供應鏈轉變為受到聯邦政府資助的通用汽車獲利提振。

該法案的電動車稅收抵免和補貼意在支持美國本土電動車製造，可以讓通用汽車更接近於靠價格實惠的電動車賺錢，例如雪佛蘭 Equinox SUV，起價約為 3 萬美元，大約只有特斯拉 Model Y 價格的一半。

《降低通膨法案》提供每輛車最高 3750 美元的聯邦稅收抵免，但前提是要求在北美使用北美或盟國採購的材料製造電動車電池。

通用汽車將獲得多少聯邦補貼將取決於聯邦機構如何制訂技術規則。分析師預計，到 2030 年，特斯拉的整體收穫將超過任何競爭對手。

巴拉在 10 月 25 日的電話會議上說：「隨著一些不同的供應方在北美或美國建立，我們將在 2 到 3 年內逐步實現對廣泛產品組合的全面認證。」

自 2021 年 5 月以來，通用汽車宣布了 14 項與北美電池生產相關的交易。

通用汽車主管指出，該公司已簽訂約 20 份電池供應鏈協議，未來還會有更多。

電池製造商 LG 化學前高管派提爾 (Prabhakar Patil) 表示，聯邦補貼將幫助通用汽車及其競爭對手縮小在北美生產電池與中國電池生產商的競爭中面臨的成本劣勢。

派提爾說：「搶先的人總是有優勢。」「現在的問題是能多快趕上。」