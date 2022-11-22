無視華爾街黯淡前景預測 女股神持續逢低買進Coinbase

無視華爾街黯淡前景預測 女股神持續逢低買進Coinbase(圖片：AFP)
無視華爾街黯淡前景預測 女股神持續逢低買進Coinbase(圖片：AFP)

儘管近期華爾街對 Coinbase (COIN-US) 的信心逐漸減弱，但有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 執行長伍德 (Cathie Wood) ，依然對該公司前景充滿信心，持續逢低買近。

數據顯示，自 11 月初以來，方舟投資已買入超過 130 萬股 Coinbase 股票，若按週一 (21 日) 收盤價計算，這些股票市值約 5,600 萬美元。目前方舟投資對 Coinbase 的總持股達到 840 萬股，相當於 Coinbase 流通股總數 4.7% 左右。

具體而言，ARK Innovation ETF (ARKK-US) 持有 Coinbase 大約 600 萬股，ARK Next Generation Internet ETF (ARKW-US) 和 ARK Fintech Innovation ETF (ARKF-US) 則分別持約 100 多萬股。

與伍德的逢低買進形成強烈對比的是，華爾街近期並不看好 Coinbase 前景。Needham 高級研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元，並預期因散戶投資者情緒低迷，Coinbase 第二季交易量季減 39%、第三季交易量再降 7%，但第四季可望反彈。Todaro 將 Coinbase 的目標價自 173 美元下調至 89 美元，但維持評級為「買進」。

因應數位貨幣受重創且有蔓延的風險，加上更大型競爭者加密資產交易所 FTX 瀕臨崩潰，加密貨幣交易所 Coinbase 在本月 11 日將其招聘和機構入職團隊裁減 60 多名人力，是 Coinbase 今年第二次裁員。

市場傳出 FTX 財務黑洞傳出超過 60 億美元，同時還傳出美國證券交易委員會 (SEC) 正在深入調查 FTX。

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