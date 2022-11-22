蔚來的未來可期！德意志分析師：2023年一切將改善

中國電動廠蔚來 (NIO-US) 今年困難重重、問題種種，但這一切可能正在改變。德意志銀行分析師 Edison Yu 周一報告指出，最壞情況可能終於過去了。

Edison Yu 在報告中寫道，儘管供應鏈問題和生產延遲仍然存在，但「在中國政府逐步擺脫清零政策的支持下，一切狀況會在 2023 年初好轉。」

「12 月銷售量將是關注焦點，因為蔚來可能必須交付量接近 2 萬輛，才能證明其執行力確實正在改善。」

過去幾個月，蔚來每月交車量一直在接近 1 萬輛的水準，其生產能力一直在增加，但零件短缺和防疫封控等措施限制了生產。

與此同時，成本因通膨上升，但其他中國電動車同業卻不斷削價競爭，對獲利構成壓力。美國升息和中美之間的緊張局勢也挫傷蔚來股票估值。種種不利加總起來，令蔚來今年迄今股價挫約 69%，過去 3 個月跌約 48%。

然而，同業的處境也沒好到哪。小鵬汽車 (XPEV-US) 今年迄今股價下跌約 85%，過去 3 個月跌約 65%；理想汽車 (LI-US) 今年迄今跌約 46%，過去 3 個月跌約 42%。

在香港上市且規模較大的電動車廠比亞迪，今年迄今股價也下跌 31%，過去 3 個月跌約 34%。

Yu 表示，隨著時間邁入 2023 年，新車款推出將有助於推升股價。蔚來汽車 2023 年上半年將推出兩款新車。

Yu 並非唯一看漲蔚來的分析師，追蹤蔚來股票的分析師中，近 90% 建議「買進」，遠高於 S&P 500 指數中買進評級比平均 58% 的水準。

但分析師的平均目標價約為每股 31 美元，較年初約莫 43 美元的目標價下降，係因隨著該股下跌，分析師也已調降目標價。

Yu 看漲的觀點並未提振蔚來股價，周一仍下跌 4.3%，收於 10.02 美元。