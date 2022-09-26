理想汽車削減本季交車數 蔚來小鵬受惠稅收政策股價走升

理想汽車 (Li Auto)(LI-US)(2015-HK) 削減美國第 3 季交車財測，周一 (26 日) 股價在盤前下跌。

同時，競爭對手電動車製造商蔚來汽車 (Nio)(NIO-US) 和小鵬汽車 (Xpeng)(XPEV-US)(9868-HK) 股價卻相對上揚，因北京宣布延長電動車購買稅收減免。

理想汽車表示，現在預計第 3 季將交車 25500 輛，低於之前 27000 至 29000 輛的財測。其股價在盤前交易下跌約 2%。

理想汽車發表聲明表示：「下修是供應鏈限制的直接結果，而對該公司車輛的潛在需求仍然強大。」「該公司將繼續與供應鏈合作夥伴進行緊密合作，以解決瓶頸和加速生產。」

中國的電動車製造商面臨許多利空，這是由於新冠疫情的再起和北京的持續嚴格封鎖政策以遏制該病毒。這項「清零」政策造成中國工廠的供應中斷，並對經濟和消費者支出施加壓力。

為了維持電動車產業的成長，中國工業和信息技術部和財政部延長了新能源車輛免徵購買稅的時期，直到 2023 年 12 月 31 日。新能源車輛也涵蓋混合動力車。

自 2014 年首次公布這項政策以刺激需求以來，北京已多次擴大電動車購買稅的豁免。包括其他激勵措施在內，該政策讓中國成為世上最大電動車市場。

小鵬汽車的股價在盤前交易上揚逾 4%；而蔚來汽車則上揚 1.6%。

即使市場面臨挑戰，中國的電動車新創公司也仍在繼續推出新產品以促進成長。

小鵬汽車上周推出歷來最昂貴的汽車 G9 Sportsity，以推向更高端的市場。理想汽車周五 (30 日) 將揭幕名為 Li L8 的新型 SUV，預計將自 11 月起交車。