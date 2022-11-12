〈美股13F報告〉橋水基金Q3增持拼多多、蔚來汽車 清倉數家華爾街大行

全球最大避險基金橋水（Bridgewater）於美國當地時間周四（10 日）向美國證券交易委員會（SEC）提交今年第三季持倉報告 13F。根據文件顯示，橋水基金增持蔚來與拼多多等中概股，清倉數家華爾街大行。

投資機構每季公布的美股持倉報告一直以來備受市場關注，其中全球最大避險基金橋水更是全場目光焦點，尤其本次調倉還是橋水在創始人達利歐（Ray Dalio）管理下最後一次調倉，達利歐目前已退休。

統計顯示，截至第三季（9/30）末，橋水基金美國持倉市值達到 197.55 億美元，較第二季的 235.98 億美元減少 16%。

橋水在第三季對美股整體呈現減持態勢，共增持 300 檔股票、新買進 61 檔股票，另外減持 498 檔股票、清倉 180 檔股票。

整體來看，橋水基金在第三季也依舊對消費品板塊頗為青睞，占持倉總規模的 39.57%（含必須消費品和可選擇消費品），公用事業和能源類股的持倉比例也有所上升，其他產業的占比皆有所減少，其中多家華爾街大行遭到清倉。

值得注意的是，橋水基金在第三季增持中概股拼多多 (PDD-US)，持股數量計增 5%，位列橋水基金重倉股第十二名。

另外，電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 也獲橋水基金增持，第三季持股數量季增 6%。即便蔚來汽車股價在第三季累積下跌近 28%，也沒阻礙橋水逆勢加倉。

前五大重倉股

寶僑 (PG-US) 雖被減持，但仍蟬聯橋水第一大重倉股寶座，持倉約 661.55 萬股，持倉市值約 8.35 億美元，較第二季持倉數量減少 1%，占投組比例為 4.11%。

嬌生 (JNJ-US) 位列第二大重倉股，持倉約 471.25 萬股，持倉市值約 7.7 億美元，較第二季持倉數量增加 8%，占投組比例為 3.26%。

百事 (PEP-US) 排名第三，持倉約 402.14 萬股，持倉市值約為 6.57 億美元，較第二季持倉數量增加 5%，占投組比例為 2.88%。

排名第五的是安碩核心 MSCI 新興市場 ETF(IEMG-US)，持倉約 1,490.05 萬股，持倉市值約 6.40 億美元，較第二季持倉數量減少 2%，占投組比例為 3.18%。

從持倉比例變化來看，橋水前五大買入標的分別是：Visa(V-US)、Oreo 餅乾製造商億滋國際（Mondelez）(MDLZ-US)、嬌生、百事、iShares 核心標普 500 指數 ETF(IVV-US)。

前五大賣出標的分別是：醫材廠商美敦力（Medtronic）(MDT-US)、摩根大通 (JPM-US)、波克夏海瑟威 B 股 (BRK.B-US)、AT&T(T-US)、SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US)。

其他持倉變動

新增個股方面，橋水第三季建倉做多埃森哲 (ACN-US)、漢威聯合 (HON-US)、美國電塔 (AMT-US)、BJ 批發會員店 (BJ-US)、保險公司 Everest Re(RE-US) 等。

增持個股方面，除上述前五大重倉股外，橋水基金還增持麥當勞 (MCD-US)、醫療巨擘亞培 (ABT-US) 和高露潔 (CL-US) 等。

減持方面，橋水基金對重倉的兩檔新興市場 ETF 均進行減持，其中安碩核心 MSCI 新興市場 ETF 的持股數量季減 2%，對先鋒富時新興市場 ETF(VWO-US) 的持股數量季減 4%，不過這兩檔 ETF 仍位列橋水基金的美國前十大重倉。

另外，橋水基金還大幅減持 66.76 萬沃爾瑪 (WMT-US) 股票，相較之下，橋水在第二季曾增持 66.57 萬沃爾瑪股票。

值得注意的是，登上橋水基金第三季清倉名單的除美敦力、摩根大通 AT&T 外，還包括英特爾 (INTC-US)、花旗 (C-US) 等。