鉅亨網編譯羅昀玫 2025-08-01 07:33

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美國總統川普於 7 月 31 日簽署最新行政命令，進一步調整《對等關稅》政策，對台灣課徵 20% 關稅，而加拿大在內的多國關稅稅率上調至最高 35%，以保護美國製造業並回應長年貿易逆差所構成的國安威脅。

川普簽令調整對等關稅 對台灣課20% 一表掌握全球最新稅率 (圖：shutterstock)

根據白宮公告，此次命令依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、《國家緊急狀態法》與《1974 年貿易法》第 604 條授權發布，為先前 4 月 2 日發布之第 14257 號行政命令的延伸措施。該命令聲稱，美國長期貿易逆差源自不對等的貿易政策與非關稅壁壘，構成對美國經濟與國安的「異常與重大威脅」。

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新命令內容顯示，自發布 7 日後 (即美東時間 8 月 7 日凌晨起) ，對特定貿易夥伴的貨品課徵額外從 10% 至最高 41% 的加徵性從價稅。

加拿大的稅率由先前的 25% 上調至 35%；對印度、哈薩克、摩爾多瓦、突尼西亞等國則調高至 25%；台灣、越南與斯里蘭卡則被課以 20%；而對於如緬甸與寮國等涉嫌「繞道出口」的高風險國家，懲罰性稅率達 40%。

(圖：全球關稅稅率調整)

針對歐盟商品，美方採「15% 關稅下限」原則：若該商品原本在美國關稅低於 15%，將補足至 15%；若已高於 15%，則不再加徵。此外，與美國接近完成安全與貿易協議的國家，其商品將維持在此次所列稅率，待雙方正式簽署協議後另行公告調整。

白宮亦明定，若海關查獲企業透過第三國轉運以規避關稅，該批貨物將被課以懲罰性 40%，並禁止減免處分。

行政命令同時授權商務部與美國貿易代表處 (USTR) 每六個月公布一次繞道與違規名單，並持續監控是否有國家主動消除不公平貿易障礙，若有進展，將視情況建議總統調整措施。