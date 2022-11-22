串流媒體虧損連連 艾格重回迪士尼恐拿Disney+、ESPN開刀

薑是老的辣？迪士尼 (DIS-US) 趕走原執行長包正博 (Bob Chapek) ，迎回 71 歲老將艾格 (Bob Iger)，激勵周一 (21 日) 股價漲逾 6%。

分析師認為，艾格可能得在迪士尼給予的兩年任期內，快速展現削減成本和恢復盈利的能力。

老將回歸重振企業時有所聞，例如賈伯斯 (Steve Jobs) 重返蘋果 (AAPL-US) 和舒茲 (Howard Schultz) 在危機時期重返星巴克 (SBUX-US)。

PP Foresight 分析師 Paolo Pescatore 表示，掌舵 15 年的艾格回歸迪士尼是大膽之舉，「這感覺是正確的，然而，該業務正處於不同的成長階段。」他補充，迪士尼可能使用一些短期措施，例如限制某些營運。

艾格於 2019 年推出的串流媒體部門 Disney + 可能首當其衝。Disney + 上一季虧損倍增，達到 15 億美元。

該業務已拖累收益，因為迪士尼必須重金投資內容才能吸引觀眾訂閱，這考驗投資者的耐心，導致今年迄今股價跌近 40%。

過去 3 年迪士尼的串流媒體虧損不斷增加

MoffettNathanson 分析師表示，Disney + 終端用戶若是由人數較少卻更願意支付高費用 (高 RPU) 的超級粉絲組成，這樣可以產生更高的利潤，可能業務表現會更好。

另外，ESPN 應該也會是艾格大幅削減成本的另一個目標，包括審查所有即將到來的體育轉播權，因時值有線電視訂閱戶的流失。

維權投資人洛伯 (Dan Loeb) 旗下的 Third Point 在 8 月入股該公司時，也曾推動拆分 ESPN 的計畫，但後來放棄這個想法。

部分券商也質疑，迪士尼僅與艾格簽約 2 年，是否足以讓該業務成功轉型並找到接班人。

Rosenblatt Securities 表示：「問題是艾格不能永遠留任，他在 2016 年本已要交棒 Tom Staggs，而後是包正博。」