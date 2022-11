美科技業裁員聲不斷 為何經濟學家認為就業市場依然穩健

近來美國科技業掀起一波波人事凍結和裁員浪潮,引發市場高度關切。與此同時,經濟學家們也提出解釋,說明為何他們認為美國勞動力市場依然穩健。

過去幾周以來,各大科技公司接連宣布裁員消息。亞馬遜本周宣布裁員一萬人,Lyft 和 Meta 雙雙裁員至少 10%,就算沒有裁員,部分科技巨頭和新創公司也陸續宣布重大撙節措施。

諮詢機構 Challenger,Gray & Christmas 數據顯示,本月至今,科技公司制定的裁員計畫約略涉及 3 萬多人,是 2015 年 9 月以來最多。

儘管如此,BMO Capital Markets 資深經濟學家 Jennifer Lee 認為科技業並非整個勞動力市場的風向球。她表示,新冠疫情帶動電商產業的繁榮發展,並刺激科技業招聘活動,雖然科技公司現在陷入裁員風暴,但其他產業仍深受人力短缺所苦。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 本周稍早也發布一篇名為「不要過度解讀科技業裁員」(Don’t read too much into tech sector layoffs) 的文章,重申美國勞動力市場仍處於健康狀態。

Richardson 表示,科技業約占美國所有就業人數的 2%,相較之下,就業占比為 11% 的休閒和餐旅業仍在持續招工,服務業招聘速度雖然較慢,但依然強勁。

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家也解釋,從歷史經驗來看,雖然科技業時常出現裁員人數暴增的情況,但往往不是廣泛勞動力市場惡化的先行指標。

他們預估,隨著遭到解僱的員工以相對較快的速度找到新工作,總勞動力需求下滑主要將源自於職位空缺數減少,而非失業率上升。