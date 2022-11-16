沒跟進Big Tech裁員風 維權股東批Alphabet人力太多、薪資給太高

今年許多科技巨頭放緩招聘甚至裁員，但谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 迄今仍是例外，對此 TCI 基金管理公司要求 Alphabet 削減人力和薪資支出，並向投資人提供明確的行動計畫。

TCI 持有 Alphabet 價值超過 60 億美元股份，占 Alphabet 0.27% 股權，自 2017 年以來一直是重要股東。

TCI 在信中寫道。「(Alphabet) 的員工太多，每個員工的成本太高，管理層應公開披露 Ebit 利潤率目標，大幅減少其他投資的損失並增加買回庫藏股。」

然而，根據 2022 年代理報告，Alphabet 擁有 3 類別的股份，而共同創辦人 Larry Page 和 Sergey Brin 幾乎獨有 B 類股份，因此仍然擁有穩固的投票控制權，因此實際上不太可能遭維權股東收購。

人力太多、薪資過高

Alphabet 在第三季財報電話會議上，財務長 Ruth Porat 表示，公司 2023 年會更加明顯放緩招聘。

今年許多科技巨頭放緩招聘，或已進行裁員以削減成本。根據媒體報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正要裁員約 1 萬人，臉書母公司 Meta (META-US) 本周開始大規模裁員，計劃減少 13% 人力，即 1.1 萬人以上。

Alphabet 是少數幾家尚未裁員的大型科技公司之一。TCI 信中表示「Alphabet 應用更少的員工更有效地經營業務。」TCI 指出，Alphabet 員工人數自 2017 年以來以每年 20% 的速度增長，複合年成長率 (CAGR) 太高。

另外，TCI 不僅認為 Alphabet 員工太多，還認為公司給予他們的薪資過高。Alphabet 的薪酬向來是科技公司的黃金標準。2021 年 Alphabet 披露薪酬中值價值 295884 美元。

TCI 信中表示：「我們承認 Alphabet 聘僱了一些最有才華和最聰明的電腦科學家，但這僅占員工基礎的一小部分，對於非工程師人力，薪酬應該降至與其他科技公司一致的水準。」

買回庫藏股、建立谷歌服務的 EBIT 利潤目標

TCI 主張增加買回庫藏股，並為谷歌服務建立息前稅前 (EBIT) 利潤率目標。EBIT 利潤率是衡量公司營業利潤在營收中的占比的指標。谷歌服務 2021 年的 EBIT 利潤率為 39%。TCI 認為，EBIT 利潤率至少 40% 才合理。

關注「其他賭注」類別

TCI 認為谷歌必須立即關注「其他賭注」類別的 Moonshot 部門，把自動駕駛垂直技術 Waymo 挑出列為「未能證明過度投資合理性」的部門。

臉書母公司 Meta 也面臨著來自 Brad Gerstner 的 Altimeter 的類似呼籲，後者主張大幅削減 Meta 對 Reality Labs 的開支。

Alphabet 股價今年迄今下跌超過 30%。