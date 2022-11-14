繼裁員50%後 傳推特又解雇4400名派遣員工

全球首富馬斯克 (Elon Musk) 上月接掌推特 (Twitter) 之後，便開始進行裁員，在解雇公司約 50% 的員工後，有媒體稱，推特如今將目標轉向公司派遣人員上。

根據科技網站《Platformer》的記者 Casey Newton 的報導，知情人士透露，推特在上週裁掉了 5500 名派遣員工中的大約 4400 名，預計此舉將顯著影響推特審核內容並保持平台正常運行的能力。

馬斯克收購推特後，公司陷入一團混亂，除了開除半數員工、解聘高層並解散董事會，還稱推特有破產風險。

馬斯克先前告訴全體員工，「永遠居家上班」的政策已經結束了。一些員工希望知道是否還能申請居家辦公。兩名員工表示，公司人資部門尚未針對遠程工作規定發布正式指引。

針對此點，馬斯克在信上表示，如果員工在合理情形下無法到達辦公室，且其表現出色，那麼他仍可遠端工作。「然而，我深信團隊精神和親臨現場的效率。」

推特失去了安全、隱私和合規方面的負責人，這可能會給這家社交媒體巨頭帶來更多麻煩，聯邦貿易委員會 (FTC) 罕見地向推特發出警告，該委員會正密切關注推特。

馬斯克月初曾在推文表示，由於多家廣告商暫停在推特平台上的付費廣告支出，推特收入大幅下滑，但他並未提供詳細數據。