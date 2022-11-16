〈紐約匯市〉美PPI降溫帶動美元回軟、歐元走強 俄導彈疑似落入波蘭加劇波動

歐美一系列經濟數據，提高市場對風險資產的興趣，同時削弱避險美元需求，美元指數周二 (15 日) 小幅走低，歐元、英鎊等其他貨幣上漲。然而，在傳出俄羅斯導彈越境落入波蘭，並造成兩人死亡消息後，美元和歐元波動加劇。

美國稍早公布最新生產者物價指數 (PPI) 意外下滑，為通膨降溫提供進一步支持，加上市場情緒改善提高投資人對風險資產的興趣、減少避險美元需求，美元指數周二 (15 日) 小幅走低，歐元、英鎊和日元等其他貨幣上漲。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.15%，至 106.51。DXY 盤中一度跌至 105.34，是 8 月 12 日以來最低。

美國勞工部數據顯示 10 月生產者物價指數 (PPI) 年增 8%，低於預期和前值。繼上周公布消費者物價指數 (CPI) 意外降溫後，再度提振投資人對聯準會 (Fed) 放緩升息步伐的預期。

美元指數在公布 PPI 數據後一度落到 3 個月低點，而後收復部分跌勢。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「風險偏好有所改善，這往往會削弱美元。在 Fed 官員暫停升息循環之前，還需要觀察更多個月的數據，但總體物價壓力似乎正朝著正確方向發展。」

Schamotta 預期美元將在明年 9 月觸頂，但他認為，若美國政府年底前資金吃緊，對風險敏感的貨幣短期內恐遭遇拋售風險，並帶動美元反彈。

包含英國、歐元區就業數據和德國 11 月 ZEW 經濟景氣指數在內，在交易員評估一系列數據之後，歐元、英鎊和瑞典克朗兌美元盤中大幅走強。

英鎊一度觸及 1.2 美元關卡，是 8 月中旬以來最高，截稿前漲勢稍微收斂，但仍漲 1% 至 1.1869 美元；瑞郎兌美元先跌後升，最高漲 0.6%，截稿前翻黑小跌。

ING 外匯策略師團隊預估，鑑於失業率小幅走高，英國央行將在下月升息 2 碼，但也表示，這主要是受招聘凍結所致，而非裁員增加。

稍早公布數據顯示，英國第 3 季失業率意外上升，職位空缺五度下滑。

歐元盤中最高站上 1.04 美元關卡，創逾 4 個月新高。

德國商業銀行外匯分析師 Antje Praefcke 表示：「對冬季陷入深度衰退的擔憂，使 ZEW 指數近期表現慘烈。鑑於供暖季節開局溫和，加上儲氣庫存充足，分析師紛紛燃起希望，認為情況可能不會那麼糟糕。」

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 認為，美中領袖會晤代表兩國之間的緊張局勢可能已降溫，加上俄羅斯從赫松 (Kherson) 撤軍，種種消息均支持風險貨幣兌美元走高。

然而，在美聯社 (AP) 報導傳出俄羅斯導彈越境進入波蘭後，歐元一度翻黑跌 0.44%。尾盤收復跌勢，上漲 0.3% 至 1.0355 美元。

波蘭證實，與烏克蘭東部邊界附近發生爆炸，並造成兩人死亡，但未證實美聯社對於爆炸原因是由俄羅斯導彈越境所致的說法。美國和北約成員國均對此表達關切，正在等待波蘭方面提供更多細節。

在岸人民幣兌美元上漲 0.37%，至 7.0445 人民幣兌 1 美元，擺脫 10 月零售銷售意外下滑所帶來的影響，並自美中緊張局勢緩解當中獲得支撐。

美元兌日元盤中一度挫約 1.5%，為 8 月底以來最低，後續跌勢收斂，但仍跌 0.5% 至 139.15 日元。

截至台灣時間周三 (16 日) 約 6:00 價格：