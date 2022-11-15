傳亞馬遜本周將裁員約1萬人 規模史上最大

根據紐約時報（NYT）周一（14 日）援引知情人士消息報導，電商巨擘亞馬遜將裁員 1 萬人，最快會在本周進行，裁員範圍主要集中在設備、零售和人資部門，將是亞馬遜有史以來最大規模的裁員。

紐時報導指出，亞馬遜的裁員總數仍在變動，但如果最終數字保持在 1 萬人左右，約占亞馬遜公司員工的 3%，而在其全球員工總數中占不到 1%，該公司全球員工總數逾 150 萬人，主要由時薪人員組成。

亞馬遜計劃在關鍵的假日購物季裁員，透露出全球經濟惡化為其帶來的壓力又急又快，迫使其削減多年來人員過剩或進度落後的業務，與此同時亞馬遜也成為最新一家裁員的科技公司。該公司在今年早些時候還將員工的薪資提高逾倍，理由是「勞動力市場競爭特別激烈」。

亞馬遜發言人 Brad Glasser 對此裁員消息拒絕置評。截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價下跌 2.50%，每股暫報 98.27 美元。

近幾個月來，亞馬遜還關閉或削減一些計畫，包括亞馬遜護理（Amazon Care）、自動送貨的機器人「Amazon Scout」等。

報導指出，亞馬遜從今年 4 至 9 月裁員近 8 萬人，其中主要是時薪人員。亞馬遜在 9 月凍結幾個較小團隊的招聘，隨後在 10 月停止招聘其核心零售業務逾 1 萬個空缺職位，直至兩周前凍結未來幾個月全公司招聘，包括雲端運算部門。

值得注意的是，亞馬遜的設備和語音助手 Alexa 一直被內部是為裁員的兩大重點。儘管亞馬遜已賣出數億台支援 Alexa 的設備，但產品利潤都不高而且語音購物等其他潛在收入來源未見起色。

有知情人士說，亞馬遜的 Echo 和 Alexa 在 2018 年虧損約 50 億美元，以至於該公司在今年秋季推出薪設備時，相較前幾年來看變得較為保守。