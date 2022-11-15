日經：受原物料飆漲影響 日本製造業純益將出現2年半來首度萎縮

據《日本經濟新聞》周二 (15 日) 報導，日本製造業的上市企業，2022 (至 2023 年 3 月) 下半年度純益預測較去年同期減少 2%。如果預測準確，將是自 2020 上半年度以來首見。

淨利減少反映中國、歐洲景氣放緩，半導體景氣惡化和原物料價格上漲，而且日元貶值所帶來的好處減少，導致無法完全吸收多出來的成本。

自金融海嘯發生以來，日本製造業生產據點的外移現象更加明顯，各家企業也都致力於抑制匯率波動的相關影響。根據大和證券，日元兌美元每貶值 1 日元所帶來的助益，已較 2009 年的時候減少一半。當前日元兌美元匯價雖比去年同期出現貶值超過 20 日元，然而匯率敏感度日益低落，影響獲利改善的幅度。

日本經濟新聞整理 1110 家日本企業的下半年度業績預測 (若企業未公布財測，則使用市場預測數字)，有 1 成預測獲利增加。其中，非製造業預測獲利增加 26%，製造業則預測獲利將減少 2%。

如果以全年度的獲利表現來看，製造業預料較上年度微幅減少。此外，疫情對服務業造成的不良影響正持續減退，在以服務業帶領下，預估非製造業獲利將增長 7% ，連續 2 年改寫獲利新高。

部分日本企業預估，獲利將難以彌補隨原物料飆漲而多出來的成本。三菱化學集團就預測，由於來自中國、歐洲的樹脂原料需求將下滑，虧損可能擴大。但也有部分企業——如信越化學，因為在因應美國通膨和原物料飆漲等問題時仍積極推動漲價，得以順利吸收增加的成本，但這類成功案例不多。

日本企業放緩投資腳步的現象也更加明顯，東京威力科創表示陸續有半導體製造商延後在生產機台投資計畫，因此將其全年度純益預測下修至 4000 億日元，是近 4 年來首度下修。

日元貶值同樣難以彌補電費高漲和原物料價格上揚所墊高的成本。日本汽車業龍頭豐田汽車預測，日元貶值將帶來逾 1 兆日元的增收效果，但因資材價格飆漲、為零件廠商代為吸收成本增加，預料營業利益將減少 1 兆 6500 億日元，預估全年度純益將減少 17%。

日本許多大型製造業預測，下半年度的日元兌美元匯價將落在 135~140 之間。光學儀器大廠奧林巴斯的預測為 146，並表示每升值 1 日元，全年度收益可能減少 11 億日元。

大和證券首席全球策略師壁谷洋和表示，日本企業的日元貶值效益如果縮小，那些上半年度 (H1) 期間業績暢旺的企業，有必要進一步削減成本，也意味著日本製造業的競爭力正面臨考驗。