日本上半年度經常帳順差大減近6成 寫2014年以來低水準

日本財務省周三 (9 日) 公布 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 上半年的國際收支統計初值，當中，經常帳順差為 4 兆 8458 億日元盈餘，較去年同期少了 6 兆 8627 億日元，減少幅度為 58.6%，以上半年來看，是 2014 年度以來最低水準。

經常帳順差大減，背後的主要原因與日元貶值和資源價格飆漲有關，導致能源相關的進口金額大幅膨脹。

根據日本財務省，日本 2022 年 4 到 9 月期間的貿易逆差達 9 兆 2334 億日元，寫下史上最大的逆差紀錄，也是導致該段期間經常帳表現不佳的最大主因。

其中，進口金額報 58 兆 7556 億日元，年增 47.1%，原油、煤炭、液化天然氣 (LNG) 的價格上揚影響很大。出口金額報 49 兆 5222 億日元，年增 21.3%。雖然該段期間的進出口金額都寫下新高紀錄，但是進口的增加步調遠高於出口。

初次所得報 18 兆 2332 億日元，年增 25.2%，更新過去最高紀錄。原因很可能和資源相關事業等表現暢旺，使得來自海外子公司的分紅和現地再投資的保留盈餘出現增長有關。還有日元走貶、美元走揚，也讓日元的換算金額出現增長。

另外在服務收支部分報 3 兆 1693 億日元的虧損。

2022 年 9 月的經常帳順差報 9093 億日元，年減 45%。其中，貿易收支報 1 兆 7597 億日元逆差，服務收支報 3431 億日元虧損，初次所得報 3 兆 2226 億日元盈餘。