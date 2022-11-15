日本Q3實質GDP轉負成長 年減1.2%

日本 2022 年第 3 季的實質國內生產毛額 (GDP，去除物價變動影響並經季節調整) 初值報季減 0.3%、年減 1.2% ，相隔 4 個季度之後轉負成長，顯示日本內需雖然穩固，但進口部分因臨時因素增長而拖累整體表現。

《路透》整理的 18 家民間調查機構的預測中數為季增 0.3%，年增 1.1% ，然而官方統計結果出現預想之外的萎縮。

占日本 GDP 大部分的個人消費報季增 0.3%，連續 4 個季度正成長。雖然新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數增加，但是當局未實施更嚴格的移動管制，服飾和外食等消費穩固。

日本內需另一支重要支柱的企業設備投資季增 1.5%，連續 2 個季度成長。根據日本內閣府，半導體裝置增加，反映日本企業持續有意願設備投資。

民間住宅投資季減 0.4%，連續 5 個季度呈負成長。公共投資報季增 1.2%，連續 2 個季度成長。

出口季增 1.9%，進口季增 5.2%。就整體 GDP 來看，內需為 GDP 提升 0.4%，外需減損 - 0.7%。不過進口增加預料僅為暫時現象。

目前多數專家預測日本第 4 季 GDP 將恢復成長。據日本經濟研究中心 (Japan Center for Economic Research，JCER) 在 11 月進行的調查 (回答期間為 10 月 26 日至 11 月 2 日)，日本第 4 季 GDP 年增率預估將落在 2.14% 。