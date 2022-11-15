AnyMind Group獲東京證交所核准 12月中旬Growth板上市

End-to-end 商務賦能公司 AnyMind Group 繼今年 7 月完成 D 輪募資後，今 (15) 日宣布獲得東京證交所核准 AnyMind Group 在 Growth 板的上市申請，預計在日本當地時間 2022 年 12 月 15 日正式上市，代號為 5027。

AnyMind Group 是在 2016 年創立於新加坡，2019 年集團總部搬移至日本東京，目前主要市場涵蓋新加坡、泰國、印尼、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、香港、台灣、中國、日本、印度與阿拉伯聯合大公國等近 13 個市場，員工人數超過 1200 名，業務包含行銷科技、數位廣告、網紅行銷等。

AnyMind Group 近年持續透過收購策略強化業務發展，創立至今累積已收購 7 間位於日本、印度、泰國、香港的公司，累積募得逾 9170 萬美元，營運方面，AnyMind 去年營收達 1.74 億美元，過去五年 (2017-2021 年) 的年複合成長率達 62%。

AnyMind Group 表示，公司從行銷科技出發，累計服務超過 1000 個品牌、1300 個內容發佈商、1400 名內容創作者，未來將持續聚焦在 Brand Commerce、Partner Growth 兩大事業群，前者提供個人與企業雲端製造、電子商務、數位行銷、物流管理等商務平台，後者則提供內容創作者與內容發佈商相關的變現工具。