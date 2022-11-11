強化產業韌性 工總提四訴求籲恢復兩岸交流

工總今 (11) 日舉辦第 76 屆工業節慶祝大會，理事長苗豐強認為，要打造具韌性的經濟與產業需要提出四大條件，強調危疑不定的兩岸局勢，可能影響內外投資意願，呼籲恢復交流，並重申盼政府務實檢討能源規劃，不預先排除核能。

苗豐強致詞時表示，過去兩年多來，疫情衝擊全世界，台灣在政府及國人的共同努力下，疫情得到穩定控制，產業得以穩健發展，去年國內工業生產毛額首度突破 8 兆元，但如今全球經濟面臨更多挑戰，包括地緣政治衝突加劇、烏俄戰爭衝擊能源及糧食市場，加速全球政經秩序走向集團化、分立化的態勢。

苗豐強指出，面對全球日益動盪與景氣下行的趨勢，強化韌性成為因應挑戰的基調，因此工總提出「區域運籌」的呼籲，希望政府與民間共同努力鞏固台灣在產業供應鏈的關鍵地位，而打造具韌性的經濟與產業需要許多條件，包括更開放的國際市場、穩定低碳能源供應、平衡完整的產業生態，及和平安全的經營環境。

針對更開放的國際市場，苗豐強表示，他曾在今年 8 月對 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定) 成員國媒體訪團表示，台灣產業有意願、有能力參與 CPTPP，也願接受挑戰，期盼我國能努力早日加入 CPTPP，對區域產業生態系建設有所貢獻。

穩定低碳的能源供應方面，苗豐強說，為達成產業淨零轉型的目標，能源供應不但必須穩定，且需低碳，但按目前政府的能源配比規劃，2025 年核電廠除役後，很難兼顧穩定及低碳的需求，產業界盼政府務實檢討能源規劃，不預先排除任何能源，以穩定低碳的能源供應，協助產業淨零轉型。

苗豐強建議，應建立平衡的產業發展環境，政府大力支持高科技發展，同時顧及其他產業，持續關切與追蹤產業關切的問題，包括協助各產業進行高值化、去碳化、人才培訓及移工引進等。

苗豐強並強調，和平的經營環境是產業發展根本，從烏俄戰爭中看到百姓流離失所，經濟嚴重受創，台灣應全力避免走到那一步，危疑不定的兩岸局勢更可能影響內外投資意願，恢復交流、面對溝通是當務之急，而中國剛確立新一代領導團隊，工總願意在兩岸經貿關係的深厚基礎上，協助民間和平互動。

