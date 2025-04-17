中國願與美談話 開出2大條件：展現尊重、台灣議題

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-17 10:17

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美中關稅戰再升溫，彭博引述消息人士指出，中國願意與美國展開談話，但前提是美方要展現出「對中國的尊重」，以及正視國家安全問題，特別是「台灣議題」。

消息人士指出，中方要求美國控制內閣成員對中國的貶損言論，表現出更多尊重；還希望美國委任一名川普總統支持的人負責談判，並能協助準備一份當川普與習近平會面時可以簽署的協議。

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該消息傳出後，離岸人民幣兌美元上漲 0.2%，中國經濟代理指標的澳幣也上漲了 0.5%。

美國迅速加徵關稅的行動在中國引發了廣泛的民意支持報復，這使得習近平在政治上更有動機拒絕川普一再提出的通話要求。週二，川普總統再次呼籲中國與他聯繫，以展開解決貿易衝突的談判。

報導稱，全球經濟和金融市場的命運在很大程度上取決於美國和中國能否找到避免長期貿易戰的方法。川普上任以來對中國大部分商品徵收 145% 的關稅，引發北京方面報復，並威脅要摧毀世界最大經濟體之間的大部分貿易。

儘管美中雙方都表示願意談判，目前仍不清楚要如何取得突破，讓談判得以展開。川普似乎急於立即與習近平通話，而中國則希望領導人之間的對話能帶來具體成果。

即使雙方對談判流程達成共識，仍存在根本性問題，即任何協議的內容為何。川普的訴求仍不明確，而為了實現貿易平衡及吸引製造業回流美國，對中國的關稅可能仍需維持在高位。

儘管中美兩國都面臨來自國內的壓力，渴望降低關稅，法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam) 表示，談判「不太可能導致實質性的緩和」。

她指出，中國的訴求變得稍微更清楚了：尊重、一致性，以及一個對口負責人。現在球已經在美方那邊，取決他們是否能滿足這些要求。但這仍然很困難，特別是在美方的目標是遏制中國崛起的情況下。

根據一位熟悉北京想法的人士指出，任何談判最重要的前提是，中方官員必須確信對話將以尊重的方式進行。

該人士還表示，中國也希望美國正視其國家安全問題，尤其是關於台灣的議題。