聯發科蔡力行：半導體產業將進入一個「多元成長時代」

聯發科 (2454-TW) 副董暨執行長蔡力行今 (11) 日指出，隨著車用電子、資料中心等新應用發酵，半導體產業將進入一個「多元成長時代」，屆時市場應用集中度將降低，波動性也會減弱。

蔡力行表示，回想 2008-2009 年，半導體產業由三大類別主導，包括 PC、行動裝置與消費型產品，各類別約占 20%，預測到 2026 年，車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域增長，將可看到一個更平衡、不那麼集中的市場面貌，各類別約貢獻 10-12% 的比重，市場會變得相對穩健。

蔡力行也點出，全球現正處於波動、不確定、複雜和模糊 (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity，VUCA) 的世界， 對聯發科而言，公司不會停下腳步，將持續耕耘先進科技、產品組合及客戶關係。

聯發科持續投入創新研發，強化高性能表現、高能源使用效率、高連網速率三大領域，推動最新標準及功能，為客戶及消費者創造價值。預計今年投入約 40 億美元在先進研發上，過去五年也累計高達 140 億美元的投資金額。

蔡力行強調，聯發科已在行動裝置和消費型產品的市場居領導地位，目前正朝向多元佈局的目標前進，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，積極掌握多元成長動能，期盼 4-5 年後，將看到聯發科成為一個更好、更宏大的企業。