玉山高端客戶數及資產管理規模增近2成 獲准開辦財管2.0業務

玉山金控 (2884-TW) 今 (11) 日表示，積極搶攻高端財富管理，高端客戶數及資產管理規模增近 2 成，獲准開辦財富管理 2.0 業務，展望未來，玉山將持續深化高資產顧客經營。

玉山金前三季自結淨收益 400.4 億元，稅後純益 116.4 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.82 元、股東權益報酬率 (ROE) 8.18%。

玉山金表示，全球經濟面臨許多不確定性，終端需求下滑及庫存調整影響台灣出口，但全年 GDP 仍溫和成長，玉山放款餘額較去年同期成長 11.3%，其中外幣放款年成長 23.9%，存款餘額成長 11.8%，淨利息收入成長 21.2%。本季逾期放款比率 (NPL) 為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率 740.3%。

玉山連續兩年攜手優質企業舉辦「ESG 永續行動倡議」，積極發展永續連結貸款、再生能源融資及 ESG 產業授信，協助顧客發行永續債券，截至 2022 年前三季，玉山各類永續相關授信佔法金放款總餘額 34%。

玉山前三季淨手續費收入 145.8 億元，其中，財富管理前 9 月淨手續費收入 60.2 億元，高端顧客戶數及資產管理規模均成長近兩成，玉山銀行表示，私人銀行業務結合金控整合資源，滿足顧客資產配置、信託規劃、稅務諮詢、企業接班及資產傳承等服務，已獲准開辦財富管理 2.0 業務。

玉山今年發行「數位 e 卡」回應消費者擁抱數位及永續消費趨勢，並攜手旅遊電商業者發行玉山易遊卡，迎接邊境解封商機，獲得市場廣大迴響，整體信用卡手續費成長 12.1%。

在數位金融的應用上，玉山各項重要業務數位銷售佔比持續提升，主要核心產品均已超過 7 成以上，外匯及個人貸款更超逾 9 成。