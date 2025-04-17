〈台積電法說〉海外晶圓廠量產年稀釋毛利率上看3-4% 長期仍可保53%

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-04-17 16:33

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黃仁昭指出，第二季毛利率展望中位數 58%，季減 0.8 個百分點，主要因是亞利桑那州晶圓廠開始量產所導致的利潤稀釋，預計隨著熊本和亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，海外晶圓廠所帶來的影響將在全年變得更加明顯，預測對 2025 年全年的利潤稀釋影響約為 2-3%。

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尤其在破碎全球化環境下，黃仁昭說，包括台積電在內的所有半導體製造業者，大家的海外晶圓廠成本更高，隨著公司在亞利桑那州新增的 1,000 億美元投資意向，預測在未來五年，因海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在初期的影響約為每年 2-3%，到了後期會擴大為 3-4%。

台積電持續在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，也繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。