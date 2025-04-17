〈台積電法說〉海外晶圓廠量產年稀釋毛利率上看3-4% 長期仍可保53%
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-04-17 16:33
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，因海外晶圓廠逐步量產，預測未來五年毛利率稀釋在初期影響約為每年 2-3%，到了後期則擴大為 3-4%。
黃仁昭指出，第二季毛利率展望中位數 58%，季減 0.8 個百分點，主要因是亞利桑那州晶圓廠開始量產所導致的利潤稀釋，預計隨著熊本和亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，海外晶圓廠所帶來的影響將在全年變得更加明顯，預測對 2025 年全年的利潤稀釋影響約為 2-3%。
尤其在破碎全球化環境下，黃仁昭說，包括台積電在內的所有半導體製造業者，大家的海外晶圓廠成本更高，隨著公司在亞利桑那州新增的 1,000 億美元投資意向，預測在未來五年，因海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在初期的影響約為每年 2-3%，到了後期會擴大為 3-4%。
台積電持續在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，也繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。
黃仁昭強調，台積電領先的製造技術和大規模製造基地的根本競爭優勢下，預期台積電會成為營運所在地中最高效和最具成本效益的製造服務提供者。即便考慮到全球製造足跡拓展計畫，認為長期毛利率達 53% 以上仍是可實現的。
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