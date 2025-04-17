〈台積電法說〉Q2營收季增超過1成超預期 再創單季新高 全年展望不變
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-17 14:44
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，並公布第二季展望，受惠 3 奈米、5 奈米需求強勁，美元營收估達 284-292 億美元，季增中位數 13%，續創單季歷史新高，季增幅遠超越市場預期，並重申全年展望不變。
台積電預估，第二季美元營收 284-292 億美元，季增中位數 13%、年增中位數 38%，以美元兌新台幣 32.5 元推算，第二季營收為新台幣 9230-9490 億元，季增 10-13%，年增 37-41%，毛利率 57-59%，營益率 47-49%。
針對全年展望，台積電重申，目前並沒有看到客戶展望有任何改變，全年美元營收維持年增 24-26%，也會持續觀察關稅帶來的影響，並專注優越製造、客戶信任等公司長期策略，以維持競爭力。
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