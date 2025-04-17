〈台積電法說〉Q1稅後純益3615億元、EPS 13.94元 雙創單季次高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-17 13:43
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日公佈第一季財報，受惠 AI 晶片需求續強，首季毛利率、營益率皆達財測上緣，稅後純益 3,615.64 億元，季減 3.5%，年增 60.3%，每股稅後純益 13.94 元，雙雙創下同期新高與單季次高。
台積電第一季營收 8,392.54 億元，季減 3.4%，年增 41.6%，毛利率 58.8%，季減 0.2 個百分點，年增 5.7 個百分點，營益率 48.5%，季減 0.5 個百分點，年增 6.5 個百分點。
台積電第一季稅後純益 3,615.64 億元，季減 3.5%，年增 60.3%，稅後純益率則為 43.1%，持平上季，年增 5.1 個百分點，每股稅後純益 13.94 元，折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元。
以製程來看，台積電第一季 3 奈米出貨佔整體晶圓銷售金額的 22%，5 奈米製程出貨佔比 36%，7 奈米製程出貨佔比 15%，整體先進製程營收達到全季晶圓銷售金額的 73%。
以應用區分，台積電高效能運算達 59%，智慧型手機因淡季因素降至 28%，物聯網、車用電子占比皆各 5%，消費性電子 1%，其他約 2%。
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