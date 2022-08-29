基本工資審議在即 工總：76%業者僅接受3%以內調幅

勞動部 9 月 1 日將召開基本工資審議委員會，以討論明年基本工資調幅，對此，工總今 (29) 日表示，就調查結果顯示，76% 業者表示僅能接受明年基本工資調幅在 3% 以內，其中 22% 業者更認為不應調漲。

工總為掌握產業界對調升基本工資的看法，自 8 月 1 日至 15 日間，進行產業營運調查， 調查結果顯示，51% 業者上半年整體營收減少，56% 業者獲利下滑，對明年經濟成長率的看法，64% 業者估 GDP 恐下滑，對經濟前景表示悲觀。

工總指出，此次調查中小企業占比遠高於大型企業、達 62%，由於一般中小企業獲利能力較差，且對成本增加承受度低，大都只能將基本工資月薪或時薪調漲，反映至產品售價上，過高的基本工資調幅極有可能造成物價上揚或產業停業、歇廠，形成新的通膨或失業等問題。

工總表示，調升基本工資對營收獲利良好的廠商，並不會造成太多負擔，但對為數眾多的中小企業，其影響便大不同。

工總認為，產業界近兩年在新冠疫情及俄烏戰爭衝擊下，營運成本已大幅增加，在未來經濟前景下調風險極高下，明年夏季電價又可能提前實施，勞健保費用也可能要調升，基本工資調幅實應更審慎，應考慮產業生產與經營成本，切勿殺雞取卵。

